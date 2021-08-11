ЛАСК — «Войводина». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

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вчера, 22:40

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ЛАСК примет дома «Войводину». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки букмекеров

Австрийский коллектив играет на своем поле и является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу ЛАСКа можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.3. В случае победы «Войводины» зайдет интересный коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

ЛАСК побывал в Сербии, где в первом матче квалификационного раунда ЛК смог обыграть довольно неуступчивого соперника со счетом 1:0. Забить удалось ближе к концу встречи, этот гол крайне важен и теперь позволит команде иметь преимущество в ответном матче. Также клуб провел игру регулярного чемпионата, где на выезде не смог обыграть «Тироль» (1:1).

«Войводина» не смогла добыть положительный результат по итогу первой встречи и теперь будет вынуждена прыгнуть выше головы, чтобы пройти в следующий этап квалификации. На выходных команда провела домашний поединок против «Вождоваца» и смогла уверенно обыграть его 2:0.

Информация для ставок

ЛАСК не проигрывает семь матчей подряд

не проигрывает семь матчей подряд Девять последних поединков «Войводины» завершились ТМ 2.5

Семь из девяти последних встреч ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»

Всего в двух играх из последних тринадцати «Войводина» смогла забить больше одного мяча

Прогноз

ЛАСК на порядок сильнее своего соперника и, скорее всего, не будет иметь проблем с достижением необходимого для себя результата в ответном поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу ЛАСКа с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».