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ЛАСК — «Войводина». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

вчера, 22:40

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ЛАСК примет дома «Войводину». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.275.2910.03
Мелбет 1.28 5.45 10.00
1XBET 1.28 5.45 10.00

Ставки букмекеров

Австрийский коллектив играет на своем поле и является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу ЛАСКа можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.3. В случае победы «Войводины» зайдет интересный коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.5.

Также в линии букмекеры предлагают 1.6 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

ЛАСК побывал в Сербии, где в первом матче квалификационного раунда ЛК смог обыграть довольно неуступчивого соперника со счетом 1:0. Забить удалось ближе к концу встречи, этот гол крайне важен и теперь позволит команде иметь преимущество в ответном матче. Также клуб провел игру регулярного чемпионата, где на выезде не смог обыграть «Тироль» (1:1).

«Войводина» не смогла добыть положительный результат по итогу первой встречи и теперь будет вынуждена прыгнуть выше головы, чтобы пройти в следующий этап квалификации. На выходных команда провела домашний поединок против «Вождоваца» и смогла уверенно обыграть его 2:0.

Информация для ставок

  • ЛАСК не проигрывает семь матчей подряд
  • Девять последних поединков «Войводины» завершились ТМ 2.5
  • Семь из девяти последних встреч ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Всего в двух играх из последних тринадцати «Войводина» смогла забить больше одного мяча

Прогноз

ЛАСК на порядок сильнее своего соперника и, скорее всего, не будет иметь проблем с достижением необходимого для себя результата в ответном поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу ЛАСКа с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Мелбет 2.14 1.63
1XBET 2.14 1.63
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Все комментарии
STVA 1
STVA 1
вчера в 23:10
Хозяева не должны проиграть
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