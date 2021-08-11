ЛАСК — «Войводина». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (12.08.2021)

В матче третьего квалификационного раунда Лиги конференций ЛАСК примет дома «Войводину». Предлагаем прогноз и обзор ставок букмекеров на эту встречу.
Ставки букмекеров
Австрийский коллектив играет на своем поле и является однозначным фаворитом встречи. Поставить на победу ЛАСКа можно в букмекерской конторе Мелбет по коэффициенту 1.3. В случае победы «Войводины» зайдет интересный коэффициент 9.2. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.5.
Также в линии букмекеры предлагают 1.6 на ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.22. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.
Форма команд
ЛАСК побывал в Сербии, где в первом матче квалификационного раунда ЛК смог обыграть довольно неуступчивого соперника со счетом 1:0. Забить удалось ближе к концу встречи, этот гол крайне важен и теперь позволит команде иметь преимущество в ответном матче. Также клуб провел игру регулярного чемпионата, где на выезде не смог обыграть «Тироль» (1:1).
«Войводина» не смогла добыть положительный результат по итогу первой встречи и теперь будет вынуждена прыгнуть выше головы, чтобы пройти в следующий этап квалификации. На выходных команда провела домашний поединок против «Вождоваца» и смогла уверенно обыграть его 2:0.
Информация для ставок
- ЛАСК не проигрывает семь матчей подряд
- Девять последних поединков «Войводины» завершились ТМ 2.5
- Семь из девяти последних встреч ЛАСКа закончились результатом «обе забьют – нет»
- Всего в двух играх из последних тринадцати «Войводина» смогла забить больше одного мяча
Прогноз
ЛАСК на порядок сильнее своего соперника и, скорее всего, не будет иметь проблем с достижением необходимого для себя результата в ответном поединке. Предлагаем сделать ставку на уверенную победу ЛАСКа с форой (-1.5) по коэффициенту 1.9 в букмекерской конторе Мелбет.
Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Локомотива» в матче квалификации Лиги конференций с «Копенгагеном».