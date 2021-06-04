Латвия — Литва. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

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сегодня, 08:21

Сборные Латвии и Литвы сыграют между собой в рамках Кубка Балтии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделили явного фаворита в этом поединке. Поставить на победу Латвии можно по коэффициенту 2.7. Ничейный исход оценивается в 3.27. Победа сборной Литвы представлена коэффициентом 2.6.

Форма команд

Сборная Латвии редко побеждает, но в последнее время навязывает серьёзную борьбу даже именитым соперникам. В последнем отборочном матче ЧМ -2022 латвийцы сыграли вничью с Турцией (3:3), а до этого уступили Нидерландам (0:2).

Сборная Литвы не сильно отличается от своего соперника, но испытывает большие проблемы в атаке в последних поединках. 1 июня команда уступила Эстонии в рамках Кубка Балтии (0:1), а до этого проиграла Италии (0:2) и Швейцарии (0:1) в отборочном этапе ЧМ -2022.

Информация для ставок

Латвия не побеждает три матча кряду

Литва проиграла четыре матча подряд

Латвия пропустила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.82.

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