ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболКотировки и букмекерыТоварищеские матчи. Сборные 2021

Латвия — Литва. Прогноз на товарищеский матч (04.06.2021)

сегодня, 08:21

Сборные Латвии и Литвы сыграют между собой в рамках Кубка Балтии. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на эту встречу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Лига Ставок 2.60 3.00 2.90
Фонбет 2.70 3.15 2.75
Мелбет 2.50 3.00 2.75
1XBET 2.50 3.00 2.75
BetBoom 2.64 3.00 2.83

Ставки букмекеров

Букмекеры не выделили явного фаворита в этом поединке. Поставить на победу Латвии можно по коэффициенту 2.7. Ничейный исход оценивается в 3.27. Победа сборной Литвы представлена коэффициентом 2.6.

Форма команд

Сборная Латвии редко побеждает, но в последнее время навязывает серьёзную борьбу даже именитым соперникам. В последнем отборочном матче ЧМ-2022 латвийцы сыграли вничью с Турцией (3:3), а до этого уступили Нидерландам (0:2).

Сборная Литвы не сильно отличается от своего соперника, но испытывает большие проблемы в атаке в последних поединках. 1 июня команда уступила Эстонии в рамках Кубка Балтии (0:1), а до этого проиграла Италии (0:2) и Швейцарии (0:1) в отборочном этапе ЧМ-2022.

Информация для ставок

  • Латвия не побеждает три матча кряду
  • Литва проиграла четыре матча подряд
  • Латвия пропустила восемь голов в пяти последних матчах

Прогноз

В этом матче можно поставить на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 2.85. Также можно сделать ставку «обе команды забьют», по коэффициенту 1.82.

Ранее Soccer.ru представил прогноз на матч второй лиги Польши «Корона» — «Видзев».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Лига Ставок 1.99 1.76 1.54 2.37
Мелбет 1.55 2.45
1XBET 1.55 2.45
BetBoom 1.93 1.81 1.51 2.42 1.24 3.70
Слухи«Минай» не хочет играть с «Шахтёром» из-за букмекеров
06 мая Комментарии6
Букмекеры прогнозируют возвращение Аллегри в «Ювентус»
29 апреля Комментарии8
Букмекеры считают «Ювентус» главным претендентом в Италии на место в ЛЧ
12 апреля Комментарии0
Букмекеры считают, что Аллегри близок к возвращению в «Ювентус»
28 марта Комментарии8
Ударили камбэком по обыскам. «Барселона» выдала очередное шоу в Кубке Короля
04 мартаАлександр Чистяков в блоге Оценочные сужденияКомментарии8
«Ренн» — «Севилья»: прогноз на матч Лиги чемпионов (08.12.2020)
07 декабря 2020Андрей Фоменко в блоге Бесплатные прогнозы на футболКомментарии5
Обсудить
Все комментарии
shlomo
shlomo
сегодня в 08:26
Латвия не проиграет
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 
Rambler's Top100