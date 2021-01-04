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«Лечче» — «Монца»: прогноз на матч Серии В (04.01.2021)

04 января 2021, 09:42

4 января «Лечче» играет с «Монцой» в Серии В. Как завершится встреча скрытых лидеров второго по силе чемпионата Италии?

Италия. Серия B 2020/2021
Лечче
Монца
0 : 0
завершен
04 января 2021, 18:00
понедельник
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.522.74
Мелбет 2.52 3.53 2.65
Лига ставок 2.55 3.45 2.60

Ставки букмекеров

В букмекерской конторе Фонбет уже выставлены свои котировки на эту игру. Букмекеры не могут отдать в этом поединке преимущество ни одной из команд. Сыграть победу «Лечче» возможно за 2,64, ничья находится на отметке 3,54, а триумф гостей доступен за 2,58.

Тотал установлен на классическом значении 2,5 гола. Больше можно взять за 1,88, а меньше за 2,02.

Форма команд

«Лечче» в прошлом туре сыграл вничью с одним из лидеров Серии В «Читтаделлой» (2:2). Набрав в этой игре один зачетный пункт, команда поднялась на шестое место в чемпионате. Отрыв от девятой команды первенства составляет пять очков. Потенциально может прибавить этот клуб, но нужно улучшить игру при обороне собственных ворот – 22 пропущенных мяча, чтобы бороться за самые высокие места в Серии В.

«Монца» идет на третьем месте. В активе клуба серия из трех побед. В прошлом туре удалось переиграть «Салернитану» (3:0). Отставание от первой позиции составляет два очка. Крайне важно продлить свою победную серию, чтобы завоевать лидерство в Серии В.

Надежная игра в обороне — это ключ к успеху, который помогает команде двигаться по ходу национального первенства.

Информация для ставок

• «Лечче» уступил в одном из 10 последних домашних поединков
• «Монца» выиграла четыре из 10 последних выездных встреч
• Последний раз между собой команды встречались в 2005 году – была зафиксирована ничья (1:1) в основное время матча

Прогноз

Непростой соперник у «Лечче», но если команда хочет ввязаться в борьбу за лидерство в турнирной таблице, то должна побеждать в таких поединках. Нестабильность и порой слишком прагматичная игра помогут хозяевам победить. Играем их чистую победу.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.643.522.74
Мелбет 2.52 3.53 2.65
Лига ставок 2.55 3.45 2.60
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shlomo
shlomo
04 января в 09:44
Лечче будет не просто, но должны победить
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