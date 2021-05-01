«Леганес» — «Спортинг». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

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вчера, 23:13

2 мая 2021 года «Леганес» примет «Спортинг» на своем поле в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Леганес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.90, а на победу гостей по 3.90.

Форма команд

«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 61 набранный балл. Команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в 11 играх. Клуб забил 41 мяч и пропустил 31 гол. В последних играх «Леганес» выглядит не очень хорошо, команда часто теряет очки. Именно поэтому «Леганесу» очень важно победить в этом матче, чтобы обрести уверенность и сохранить свое место.

«Спортинг» из Хихона набрал 57 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. Несмотря на то, что «Спортинг» рядом с «Леганесом», по игре этого клуба нельзя сказать, что это готовый участник для Примеры. Команда выиграла 15 поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в девяти поединках. У клуба 35 забитых мячей и 25 пропущенных. В последних играх «Спортинг» выглядит еще хуже, чем его оппонент, поэтому никто не удивится, если клуб из Хихона внезапно проиграет.

Информация для ставок

● «Леганес» выиграл два матча из последних пяти

● «Спортинг» не побеждает вот уже четыре игры кряду

● У «Леганеса» шесть забитых и шесть пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Леганеса» и ТБ 2.5 по коэффициенту 4.90. Также можно поставить на то, что в этом матче будет счет 1:0, 2:0 или 3:0 по 2.60.

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