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«Леганес» — «Спортинг». Прогноз на матч Сегунды (02.05.2021)

вчера, 23:13

2 мая 2021 года «Леганес» примет «Спортинг» на своем поле в рамках очередного тура испанской Сегунды.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.262.794.29
Лига Ставок 2.23 2.75 4.00
Фонбет 2.25 2.85 3.95

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка считается «Леганес». Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 2.23. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 2.90, а на победу гостей по 3.90.

Форма команд

«Леганес» расположился на четвертой строчке в турнирной таблице. В активе этого клуба 61 набранный балл. Команда выиграла 18 поединков, семь раз играла вничью и проиграла в 11 играх. Клуб забил 41 мяч и пропустил 31 гол. В последних играх «Леганес» выглядит не очень хорошо, команда часто теряет очки. Именно поэтому «Леганесу» очень важно победить в этом матче, чтобы обрести уверенность и сохранить свое место.

«Спортинг» из Хихона набрал 57 баллов и находится на пятой строчке в турнирной таблице. Несмотря на то, что «Спортинг» рядом с «Леганесом», по игре этого клуба нельзя сказать, что это готовый участник для Примеры. Команда выиграла 15 поединков, 12 раз играла вничью и проиграла в девяти поединках. У клуба 35 забитых мячей и 25 пропущенных. В последних играх «Спортинг» выглядит еще хуже, чем его оппонент, поэтому никто не удивится, если клуб из Хихона внезапно проиграет.

Информация для ставок

● «Леганес» выиграл два матча из последних пяти
● «Спортинг» не побеждает вот уже четыре игры кряду
● У «Леганеса» шесть забитых и шесть пропущенных мячей в последних пяти играх

Прогноз

Актуальная ставка на игру — победа «Леганеса» и ТБ 2.5 по коэффициенту 4.90. Также можно поставить на то, что в этом матче будет счет 1:0, 2:0 или 3:0 по 2.60.

Ранее мы предлагали прогноз на матч «Вильярреал» — «Хетафе».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 1.59 2.44 1.35 3.30
Лига Ставок 1.57 2.31 1.34 3.10
1XBET 1.58 2.38 1.34 3.14 1.12 5.50
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