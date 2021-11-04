«Легия» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

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04 ноября 2021, 16:09

«Легия» в четвертом туре группового раунда Лиги Европы сыграет дома против «Наполи». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 4 ноября 2021 года в Варшаве.

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Наполи» победит в Польше. Ставки на успех гостей в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.45, на ничью предложена котировка 5.15, а победа «Легии» оценивается в 7.70.

При этом эксперты убеждены, что в Варшаве команды порадуют результативным футболом. Поставить на ТБ (2,5) голов предложено по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Легия» не смогла дать достойный отпор «Наполи» две недели назад. Поединок в Неаполе завершился крупной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Благодаря этой виктории «Наполи» поднялся на второе место в квартете, которое команда делит с «Лестером», опережая прямого конкурента за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

«Легия» же сейчас удерживается на первой строчке, набрав суммарно шесть баллов. Чемпион Польши в стартовых турах смог сенсационно победить «Спартак» (1:0) и «Лестер» (1:0).

На минувших выходных команды показали разную успешность в национальных чемпионатах. «Легия» проиграла на домашней арене «Погони» (0:2), а «Наполи» взял победу с минимальным счетом над «Салернитаной» в итальянской Серии A.

Информация для ставок

«Наполи» обеспечил проход ставки ТБ (2,5) в 4 прошлых матчах Лиги Европы

(2,5) в 4 прошлых матчах Лиги Европы «Наполи» выиграл 3 предыдущих поединка против «Легии» во всех турнирах

«Наполи» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках Лиги Европы

Прогноз

Победа в Варшаве предоставит «Наполи» первую позицию в группе, на которую итальянский клуб и рассчитывает. При этом, «Легия» показала неубедительные результаты в последних играх, поэтому мы рекомендуем ставку на победу гостей с форой (-1) гол, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.