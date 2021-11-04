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«Легия» — «Наполи». Прогноз на матч Лиги Европы (04.11.2021)

04 ноября 2021, 16:09

«Легия» в четвертом туре группового раунда Лиги Европы сыграет дома против «Наполи». Вашему вниманию анализ ставок букмекеров и прогноз на матч, который состоится 4 ноября 2021 года в Варшаве.

Лига Европы 2021/2022
Легия
Наполи
1 : 4
завершен
04 ноября 2021, 20:45
четверг
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
7.365.241.40
Фонбет 8.00 5.25 1.37
Мелбет 9.21 5.03 1.38
1XBET 8.70 5.30 1.40
BetBoom 8.01 5.14 1.39

Ставки букмекеров

Букмекеры считают, что «Наполи» победит в Польше. Ставки на успех гостей в линии БК Фонбет идут по коэффициенту 1.45, на ничью предложена котировка 5.15, а победа «Легии» оценивается в 7.70.

При этом эксперты убеждены, что в Варшаве команды порадуют результативным футболом. Поставить на ТБ(2,5) голов предложено по коэффициенту 1.65, ТМ(2,5) – 2.30.

Форма команд

«Легия» не смогла дать достойный отпор «Наполи» две недели назад. Поединок в Неаполе завершился крупной победой хозяев поля со счетом 3:0.

Благодаря этой виктории «Наполи» поднялся на второе место в квартете, которое команда делит с «Лестером», опережая прямого конкурента за счет лучшей разницы забитых и пропущенных голов.

«Легия» же сейчас удерживается на первой строчке, набрав суммарно шесть баллов. Чемпион Польши в стартовых турах смог сенсационно победить «Спартак» (1:0) и «Лестер» (1:0).

На минувших выходных команды показали разную успешность в национальных чемпионатах. «Легия» проиграла на домашней арене «Погони» (0:2), а «Наполи» взял победу с минимальным счетом над «Салернитаной» в итальянской Серии A.

Информация для ставок

  • «Наполи» обеспечил проход ставки ТБ(2,5) в 4 прошлых матчах Лиги Европы
  • «Наполи» выиграл 3 предыдущих поединка против «Легии» во всех турнирах
  • «Наполи» забивал минимум 2 гола в 4 последних поединках Лиги Европы

Прогноз

Победа в Варшаве предоставит «Наполи» первую позицию в группе, на которую итальянский клуб и рассчитывает. При этом, «Легия» показала неубедительные результаты в последних играх, поэтому мы рекомендуем ставку на победу гостей с форой (-1) гол, которая в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.60.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.79 1.28 2.27 1.68 1.78 2.09
Мелбет 2.39 1.60
1XBET 3.48 1.33
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Все комментарии
fj7atqjzve32
fj7atqjzve32
04 ноября в 16:27
Футбольный клуб Наполи (Неаполь) выиграет матч.
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