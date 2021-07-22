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«Легия» — «Висла». Прогноз на матч чемпионата Польши (24.07.2021)

вчера, 23:15

«Легия» встретится с «Вислой» в рамках польского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.653.875.82
Лига Ставок 1.48 4.50 6.20
Фонбет 1.60 3.95 5.60
Мелбет 1.67 4.04 5.00
1XBET 1.67 4.04 5.00
BetBoom 1.64 3.80 5.20

Ставки букмекеров

«Легия» — фаворит матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.0, а на победу гостей по 5.80.

Форма команд

«Легия», которая в прошлом сезоне добилась титула, принимала участие в товарищеских играх, в которых запомнилась своим необычным стилем. Команда много забивала и мало пропускала. Среди значимых побед стоит выделить триумф над «Флорой» со счетом 2:1, а также победы над «Будё-Глимт» 2:0 и над «Лехией» 3:2. Команда здорово играет на половине поля соперника, клуб практически не дает времени на передышку и старается задушить своего оппонента.

«Висла» готовилась к чемпионату при помощи товарищеских матчей. Команда была успешна в этих поединках, лишь раз проиграла. У клуба три победы в товарищеских матчах. Команда хорошо показала себя, забив несколько важных мячей. У клуба победа над «Сталью» со счетом 3:2, три заработанных балла в поединке против «Микуласа» и победа над «Пущей».

Информация для ставок

● «Легия» выиграла в семи поединках из последних десяти
● «Висла» выиграла в четырех матчах из последних десяти
● «Легия» забила десять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.80.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.98 1.42 1.99 1.88 1.56 2.52
Лига Ставок 2.08 1.70 1.64 2.16
Мелбет 2.02 1.88
1XBET 2.02 1.88
BetBoom 2.90 1.37 1.93 1.81 1.53 2.37
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