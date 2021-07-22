«Легия» — «Висла». Прогноз на матч чемпионата Польши (24.07.2021)

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вчера, 23:15

«Легия» встретится с «Вислой» в рамках польского первенства. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на этот матч.

Ставки букмекеров

«Легия» — фаворит матча. Поставить на победу этого клуба можно по коэффициенту 1.60. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 4.0, а на победу гостей по 5.80.

Форма команд

«Легия», которая в прошлом сезоне добилась титула, принимала участие в товарищеских играх, в которых запомнилась своим необычным стилем. Команда много забивала и мало пропускала. Среди значимых побед стоит выделить триумф над «Флорой» со счетом 2:1, а также победы над «Будё-Глимт» 2:0 и над «Лехией» 3:2. Команда здорово играет на половине поля соперника, клуб практически не дает времени на передышку и старается задушить своего оппонента.

«Висла» готовилась к чемпионату при помощи товарищеских матчей. Команда была успешна в этих поединках, лишь раз проиграла. У клуба три победы в товарищеских матчах. Команда хорошо показала себя, забив несколько важных мячей. У клуба победа над «Сталью» со счетом 3:2, три заработанных балла в поединке против «Микуласа» и победа над «Пущей».

Информация для ставок

● «Легия» выиграла в семи поединках из последних десяти

● «Висла» выиграла в четырех матчах из последних десяти

● «Легия» забила десять мячей в последних пяти матчах

Прогноз

Актуальная ставка на игру — обе команды забьют по коэффициенту 1.80.