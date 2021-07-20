«Лех» — «Радомяк Радом». Прогноз на матч чемпионата Польши (23.07.2021)

1626803530

вчера, 20:52

23 июля 2021 года стартует долгожданный чемпионат Польши по футболу. В очной встрече столкнутся «Лех» и «Радомяк Рядом». Оба клуба неплохо выступали в прошлом сезоне, а теперь попробуют показать себя с новыми силами. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Польше.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лех». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.80 и на победу гостей по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Лех» неплохо проявил себя в товарищеских поединках. Клуб обыграл «Медзь», «Мидтьюлланн» и «Заглембе». Были и поражения, команда уступила «Арка Гдыня» и проиграла «Лехии» из своей же страны. Тем не менее в товарищеских поединках появился долгожданный рисунок игры. «Лех» проявил себя очень хорошо и показывает атакующий футбол, команда старается проводить больше игрового времени у ворот соперника, но с защитой у клуба не все так хорошо. «Лех» много пропускает.

«Радомяк» находится в потрясающей форме. Товарищеские игры нужны, для того чтобы оценить состав и посмотреть, кто из игроков как играет. Тем не менее команда отлично проявила себя даже в таких экспериментальных поединках. Клуб выиграл у «Погони», «Олимпии», «Лехии» и «Ягеллонии». За все время в матче с не самыми сильными клубами эта команда проиграла лишь раз, «Радомяк» уступил «Мотору». Глядя на игру этого клуба можно с уверенностью сказать, что «Радомяк» отлично подготовился к сезону.

Информация для ставок

«Радомяк» выиграл девять матчей из последних десяти

«Лех» побеждал в пяти матчах из последних десяти

«Радомяк» забивал в каждом из последних десяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал голов «Радомяка» больше одного по коэффициенту 2.65. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет по коэффициенту 2.25.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.