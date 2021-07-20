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«Лех» — «Радомяк Радом». Прогноз на матч чемпионата Польши (23.07.2021)

вчера, 20:52

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.593.747.11
Лига Ставок 1.52 4.30 6.00
Мелбет 1.60 4.14 5.55
BetBoom 1.57 3.90 5.90

23 июля 2021 года стартует долгожданный чемпионат Польши по футболу. В очной встрече столкнутся «Лех» и «Радомяк Рядом». Оба клуба неплохо выступали в прошлом сезоне, а теперь попробуют показать себя с новыми силами. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок в Польше.

Ставки букмекеров

Фаворит поединка — «Лех». Поставить на победу клуба можно по коэффициенту 1.58. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 3.80 и на победу гостей по коэффициенту 6.30.

Форма команд

«Лех» неплохо проявил себя в товарищеских поединках. Клуб обыграл «Медзь», «Мидтьюлланн» и «Заглембе». Были и поражения, команда уступила «Арка Гдыня» и проиграла «Лехии» из своей же страны. Тем не менее в товарищеских поединках появился долгожданный рисунок игры. «Лех» проявил себя очень хорошо и показывает атакующий футбол, команда старается проводить больше игрового времени у ворот соперника, но с защитой у клуба не все так хорошо. «Лех» много пропускает.

«Радомяк» находится в потрясающей форме. Товарищеские игры нужны, для того чтобы оценить состав и посмотреть, кто из игроков как играет. Тем не менее команда отлично проявила себя даже в таких экспериментальных поединках. Клуб выиграл у «Погони», «Олимпии», «Лехии» и «Ягеллонии». За все время в матче с не самыми сильными клубами эта команда проиграла лишь раз, «Радомяк» уступил «Мотору». Глядя на игру этого клуба можно с уверенностью сказать, что «Радомяк» отлично подготовился к сезону.

Информация для ставок

  • «Радомяк» выиграл девять матчей из последних десяти

  • «Лех» побеждал в пяти матчах из последних десяти

  • «Радомяк» забивал в каждом из последних десяти матчей

Прогноз

В этом поединке можно поставить на тотал голов «Радомяка» больше одного по коэффициенту 2.65. Также стоит присмотреться к ставке на то, что только один клуб забьет по коэффициенту 2.25.

Ранее букмекеры предлагали интересный коэффициент на исход матча Российской Премьер-Лиги.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.97 1.42 1.98 1.89 1.56 2.53
Лига Ставок 2.00 1.75 1.58 2.28
Мелбет 2.00 1.90
BetBoom 2.95 1.36 1.94 1.80 1.54 2.35
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shlomo
shlomo
вчера в 21:09
Хозяева не проиграют...
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