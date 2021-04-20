«Лестер» — «Вест Бромвич». Прогноз на матч АПЛ (22.04.2021)

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вчера, 23:07

В рамках 32-го тура АПЛ «Лестер» примет «Вест Бромвич». Этот поединок запланирован на 22 апреля 2021 года. В этом сезоне «лисы» очень хороши и могут рассчитывать на попадание в еврокубки. Если бы не невероятная форма двух клубов из Манчестера, у «Лестера» был бы отличный шанс на завоевание еще одного титула чемпиона Англии. Букмекеры БК Бетсити представили котировки на эту игру.

Ставки букмекеров

Фаворитом этого матча букмекеры выбрали «Лестер». Поставить на победу «лис» можно по коэффициенту 1.55. Также можно сделать ставку на ничейный исход по коэффициенту 4.20 и на победу «Вест Бромвича» по коэффициенту 6.50.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Лестер» расположился на третьей строчке в турнирной таблице. У клуба 56 баллов в активе. «Лестер» выиграл 17 поединков, пять раз играл вничью и проиграл девять игр. В активе «лис» 55 забитых и 37 пропущенных. «Лестер» очень хорош и мог бы навязать борьбу «Юнайтед» и «Сити», но они ушли в отрыв и оставили шанс «Лестеру» на завоевание только бронзовых медалей. В последних играх «лисы» играют хуже, чем обычно, клуб часто теряет очки.

«Вест Бромвич» — один из аутсайдеров нынешнего сезона в АПЛ . У клуба 24 пункта в активе. Команда выиграла пять поединков, девять раз играла вничью и проиграла 17 матчей. «Вест Бромвич» забил 28 голов и пропустил 59 мячей. В последних играх «Вест Бромвич» наконец начал побеждать и набирать очки, что очень важно для клуба, учитывая его ситуация в турнирной таблице.

Информация для ставок

«Вест Бромвич» выиграл два матча из последних пяти

«Лестер» выиграл два поединка из последних пяти

У «Лестера» десять забитых голов в последних пяти играх

Прогноз