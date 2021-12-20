«Леванте» — «Валенсия». Прогноз на матч испанской Примеры (20.12.2021)

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20 декабря 2021, 09:36

В рамках 18-го тура испанской Примеры «Леванте» сыграет дома с «Валенсией». Букмекеры Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворит этого матча — «Валенсия». Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 2.65. Ничейный исход оценивается в 3.20, а победа хозяев в 2.75.

В качестве дополнительной ставки можно выбрать «обе команды забьют — да» по коэффициенту 1.75.

Форма команд

В нынешнем сезоне «Леванте» идет на последней строчке в турнирной таблице. У команды восемь баллов. Всего коллектив проиграл девять матчей и сыграл вничью в восьми играх. «Леванте» забил 16 мячей и пропустил 32 гола. В последних встречах «Леванте» уступил «Эспаньолу», а также сыграл вничью с «Осасуной» и проиграл «Бетису».

«Валенсия» идет на седьмой строчке в турнирной таблице. В активе клуба 25 пунктов. У команды шесть побед, семь ничьих и четыре поражения. Всего «лос-чес» забили 26 раз и пропустили 23 гола. В последних встречах клуб из одноименного города выиграл у «Эльче», а также победил «Сельту» и сыграл вничью с «Райо Вальекано».

Информация для ставок

«Валенсия» не проигрывает вот уже восемь игр кряду

«Леванте» не побеждает три поединка кряду

У «Валенсии» семь забитых мячей в трех последних играх

Прогноз

В этом поединке, по мнению букмекеров, стоит присмотреться к ставке на «тотал голов больше трех» по коэффициенту 2.70. Несмотря на свою форму, «Леванте» способен много забивать, это же относится и к «Валенсии». Оба клуба имеют хорошую атаку и могут порадовать атакующим футболом.