«Лейкнир» — «Акранес». Прогноз на матч Высшей лиги Исландии (12.07.2021)

12 июля 2021 года «Лейкнир» играет против «Акранеса» в рамках очередного тура чемпионата Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.
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2 : 0
завершен
вчера, 22:15
Ставки букмекеров
Фаворитом поединка букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Лейкнира» можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95, а на победу гостей по 3.35.
Форма команд
«Лейкнир» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла три поединка, дважды играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 11 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах клуб выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме. «Лейкнир» рискует увеличить свою неприятную серию в грядущем поединке.
«Акранес» набрал в этом сезоне всего шесть баллов и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа, три ничьих и семь поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах «Акранес» выглядит очень плохо, клуб практически в каждой игре уступает своим соперникам.
Информация для ставок
● «Лейкнир» забил три гола в последних пяти матчах
● «Акранес» выиграл один матч из последних пяти
● «Лейкнир» проиграл четыре матча из последних пяти
Прогноз
Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.85. Еще одна актуальная ставка — исход с учетом форы (-1) «Лейкнира» по 2.60.
Ранее букмекеры предлагали коэффициент 3.38 на победу «Хибернианс» в матче квалификации ЛЧ против ФК «Флора».