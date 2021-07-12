«Лейкнир» — «Акранес». Прогноз на матч Высшей лиги Исландии (12.07.2021)

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вчера, 12:03

12 июля 2021 года «Лейкнир» играет против «Акранеса» в рамках очередного тура чемпионата Исландии. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий матч.

Ставки букмекеров

Фаворитом поединка букмекеры выбрали хозяев поля. Поставить на победу «Лейкнира» можно по коэффициенту 2.00. Также можно сделать ставку на ничейный исход по 3.95, а на победу гостей по 3.35.

Форма команд

«Лейкнир» расположился на десятой строчке в турнирной таблице. В активе клуба — 11 баллов. В нынешнем сезоне команда выиграла три поединка, дважды играла вничью и проиграла в шести матчах. У клуба в активе 11 забитых и 18 пропущенных мячей. В последних матчах клуб выглядит очень плохо, команда находится в ужасной форме. «Лейкнир» рискует увеличить свою неприятную серию в грядущем поединке.

«Акранес» набрал в этом сезоне всего шесть баллов и расположился на 12-й строчке в турнирной таблице. В активе клуба — одна победа, три ничьих и семь поражений. Команда забила 11 голов и пропустила 23 мяча. В последних матчах «Акранес» выглядит очень плохо, клуб практически в каждой игре уступает своим соперникам.

Информация для ставок

● «Лейкнир» забил три гола в последних пяти матчах

● «Акранес» выиграл один матч из последних пяти

● «Лейкнир» проиграл четыре матча из последних пяти

Прогноз

Стоит присмотреться к ставке на тотал забитых мячей больше трех по коэффициенту 1.85. Еще одна актуальная ставка — исход с учетом форы (-1) «Лейкнира» по 2.60.