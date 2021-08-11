«Лейтон Ориент» — КПР. Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

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вчера, 16:04

«Лейтон Ориент» сыграет против КПР в рамках Кубка английской Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали КПР . Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.55, а победа хозяев поля в 3.60.

Форма команд

«Лейтон Ориент» в этом сезоне лишь один раз сыграл в официальном матче, до этого клуб принимал участие только в товарищеских поединках. Команда стартовала в третьей по силе лиге Англии с ничьей. Клуб сыграл вничью в матче против «Солфорда», поединок завершился со счетом 1:1. В товарищеских поединках команда дважды выиграла, один раз проиграла и два раза сыграла вничью. Самая запоминающийся момент, это победа клуба в матче против «Гиллингема», он завершился триумфом «Лейтон Ориент» со счетом 2:0.



КПР неплохо начал в этом сезоне. Команда провела отличную предсезонку и сыграла вничью в поединке против «Миллуолла». Поединок завершился со счетом 1:1. В товарищеских матчах КПР играл очень хорошо, была ничья против «Лестера» 3:3 и победа над «Манчестер Юнайтед» 4:2. Этот клуб очень хорош в атаке и неплохо играет в защите. Команда сбалансирована и может показать себя в нынешнем сезоне Чемпионшипа.

Информация для ставок

КПР не проигрывает шесть игр кряду

не проигрывает шесть игр кряду «Лейтон Ориент» не проигрывает пять игр кряду

КПР забил 13 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на то, что здесь будет ничья или победа «Лейтон Ориент» — коэффициент 1.80.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Нортгемптона» в матче Кубка английской Лиги с «Ковентри».