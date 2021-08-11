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«Лейтон Ориент» — КПР. Прогноз на матч Кубка Английской Лиги (11.08.2021)

вчера, 16:04

«Лейтон Ориент» сыграет против КПР в рамках Кубка английской Лиги. Букмекеры БК Фонбет представили котировки на грядущий поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Фонбет Live! 21.00 1.07 16.00
BetBoom 3.80 3.60 1.91

Ставки букмекеров

Фаворитом матча букмекеры выбрали КПР. Поставить на победу гостей можно по коэффициенту 1.90. Ничейный исход оценивается коэффициентом 3.55, а победа хозяев поля в 3.60.

Форма команд

«Лейтон Ориент» в этом сезоне лишь один раз сыграл в официальном матче, до этого клуб принимал участие только в товарищеских поединках. Команда стартовала в третьей по силе лиге Англии с ничьей. Клуб сыграл вничью в матче против «Солфорда», поединок завершился со счетом 1:1. В товарищеских поединках команда дважды выиграла, один раз проиграла и два раза сыграла вничью. Самая запоминающийся момент, это победа клуба в матче против «Гиллингема», он завершился триумфом «Лейтон Ориент» со счетом 2:0.

КПР неплохо начал в этом сезоне. Команда провела отличную предсезонку и сыграла вничью в поединке против «Миллуолла». Поединок завершился со счетом 1:1. В товарищеских матчах КПР играл очень хорошо, была ничья против «Лестера» 3:3 и победа над «Манчестер Юнайтед» 4:2. Этот клуб очень хорош в атаке и неплохо играет в защите. Команда сбалансирована и может показать себя в нынешнем сезоне Чемпионшипа.

Информация для ставок

  • КПР не проигрывает шесть игр кряду
  • «Лейтон Ориент» не проигрывает пять игр кряду
  • КПР забил 13 мячей в пяти последних матчах

Прогноз

В этом поединке стоит присмотреться к ставке на «обе команды забьют» по коэффициенту 1.70. Также можно поставить на то, что здесь будет ничья или победа «Лейтон Ориент» — коэффициент 1.80.

Также букмекеры предложили отличный коэффициент на победу «Нортгемптона» в матче Кубка английской Лиги с «Ковентри».

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
BetBoom 3.10 1.33 2.00 1.74 1.57 2.28
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Все комментарии
dz2fc632ybd7
dz2fc632ybd7
вчера в 19:39
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) выиграет матч.
2gn9gyugxana
2gn9gyugxana
вчера в 19:39
Футбольный клуб «КПР» (Лондон) одержит победу.
shlomo
shlomo
вчера в 16:15
Гости не проиграют...
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