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«Лидс» — «Челси». Прогноз на матч чемпионата Англии (13.03.2021)

вчера, 06:17

«Челси» сыграет на выезде против «Лидса» в рамках 28-го тура АПЛ. Букмекеры БК Фонбет представили свои котировки на предстоящий поединок.

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Ставки букмекеров

«Челси» считается фаворитом этого матча, на победу гостей можно поставить с коэффициентом 1.77. Сделать ставку на ничейный исход можно за 4.00, победа «Лидса» оценивается в 4.40.

Форма команд

«Лидс» расположился на 11-й строчке в турнирной таблице и имеет в активе 35 очков. Команда выиграла 11 матчей, дважды сыграла вничью и проиграла в 14 поединках. Под руководством Марсело Бьелсы «Лидс» очень часто ходит в атаку, много забивает, но и пропускает на уровне худших команд лиги. В этом сезоне «павлины» пропустили 46 мячей и забили 43 гола.

«Челси» расцвел при Томасе Тухеле. «Синие» расположились на четвертом месте в таблице с 50 баллами. В последних матчах лондонцы играют очень хорошо и показывают тот футбол, который все так ждали от команды. «Челси» выиграл 14 матчей, 8 раз сыграл вничью и проиграл в 6 поединках. Команда забила 44 мяча и пропустила 25 голов. С приходом немецкого специалиста «Челси» стал намного реже пропускать мячи в свои ворота.

Информация для ставок

Прогноз

Актуальная ставка на этот матч — тотал забитых мячей больше 2.5, с коэффициентом 1.72. Также можно поставить на то, что будет ничья или победа «Челси», по коэффициенту 1.20.

Ставки на футбольные матчи
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ПлеймейкерЪ
ПлеймейкерЪ
вчера в 11:36
В предстоящем противостоянии между этими двумя командами главным претендентом на поражение является футбольный клуб «Лидс»
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