Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футбол

«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (09.04.2023)

сегодня, 10:39
Лидс

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 2.1. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.153.483.64
Pari 2.10 3.40 3.60

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Лидс» немного поправил свое турнирное положение, но все также близко находится к зоне вылета. Команда занимает 13 место с 29 очками и только на два пункта опережает идущий 18-м «Борнмут». На своем поле в игре с «Кристал Пэлас» хозяевам очень важно набрать очки, а победа и вовсе улучшить их положение в таблице АПЛ. Два последних матча «Лидса» завершились крупным поражением от «Арсенала» и победой с Ноттингем Форест (2:1).

«Кристал Пэлас» только в прошлом туре прервал свою серию поражений, которая насчитывала уже четыре матча. Команда идет на 12 месте и вряд ли сможет подняться выше, ведь до ближайшего соперника отставание составляет целых девять пунктов. В предстоящей встрече коллектив попытается уйти с футбольного поля с набранными баллами. В прошлом матче «Кристал Пэлас» одолел «Лестер» (2:1), а ранее крупно проиграл «Арсеналу» (1:4).

Информация для ставок

  • «Кристал Пэлас» проиграл пять из десяти последних матчей в АПЛ
  • «Лидс» выиграл только три встречи из десяти последних матчей во всех турнирах
  • «Кристал Пэлас» проиграл «Лидсу» два из пяти последних матчей при одном поражении
  • Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Для каждой из команд это очень ответственный поединок, поэтому изобилия забитых мячей ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, исходя из статистики. Коэффициент в букмекерской конторе Лига Ставок на такой исход составляет 1.75.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pari 1.72 2.15
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 11:41
Победа команды хозяев поля с Азиатской форой (0) в этом матче.
shlomo2
shlomo2
сегодня в 11:37
В этом поединке отдаю предпочтение хозяевам, вполне допускаю их победу. И если в ничью ещё хоть как-то здесь верится, то в поражение Лидса - нет. Поэтому, пожалуй, заиграю ставочку на нулевую фору моего фаворита. Кристал Пэлас на выезде в текущем сезоне смотрится ужасно - всего две победы в 14 матчах при восьми поражениях. А Лидс в пяти крайних домашних поединках уступил лишь Манчестеру Юнайтед, при ещё двух викториях и двух ничьих. В пяти последних личных встречах "павлины" проиграли "орлам" всего раз - в первом круге текущего сезона. Но тот матч был для Лидса выездным. В двух крайних очных поединках против Кристал Пэлас на своём поле команда дважды взяла верх: 1-0 и 2-0. Ставка - фора (0) хозяев.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 