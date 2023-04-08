«Лидс» — «Кристал Пэлас». Прогноз на матч АПЛ (09.04.2023)

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сегодня, 10:39

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что букмекеры минимальным фаворитом в этом матче считают хозяев. Коэффициент на победу «Лидса» составляет 2.1. Поставить на «Кристал Пэлас» можно по 3.6, а ничейный результат в основное время принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.45.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.12. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.75. Велика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Лидс» немного поправил свое турнирное положение, но все также близко находится к зоне вылета. Команда занимает 13 место с 29 очками и только на два пункта опережает идущий 18-м «Борнмут». На своем поле в игре с «Кристал Пэлас» хозяевам очень важно набрать очки, а победа и вовсе улучшить их положение в таблице АПЛ . Два последних матча «Лидса» завершились крупным поражением от «Арсенала» и победой с Ноттингем Форест (2:1).

«Кристал Пэлас» только в прошлом туре прервал свою серию поражений, которая насчитывала уже четыре матча. Команда идет на 12 месте и вряд ли сможет подняться выше, ведь до ближайшего соперника отставание составляет целых девять пунктов. В предстоящей встрече коллектив попытается уйти с футбольного поля с набранными баллами. В прошлом матче «Кристал Пэлас» одолел «Лестер» (2:1), а ранее крупно проиграл «Арсеналу» (1:4).

Информация для ставок

«Кристал Пэлас» проиграл пять из десяти последних матчей в АПЛ

«Лидс» выиграл только три встречи из десяти последних матчей во всех турнирах

«Кристал Пэлас» проиграл «Лидсу» два из пяти последних матчей при одном поражении

Четыре из пяти последних матчей между клубами завершились тоталом меньше 2.5 мячей

Прогноз

Для каждой из команд это очень ответственный поединок, поэтому изобилия забитых мячей ждать не стоит. Предлагаем сделать ставку на тотал меньше 2.5 мячей, исходя из статистики. Коэффициент в букмекерской конторе Лига Ставок на такой исход составляет 1.75.