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«Атлетико» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

вчера, 10:06
Атлетико

Ставки букмекеров

Победа «Атлетико» в предстоящем матче идет в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.47, что делает хозяев очевидным фаворитом матча в Мадриде. Заключить пари на ничью можно по цене 4.70, а победа «Брюгге» по котировке 7.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.424.808.32
Лига Ставок 1.46 4.60 7.20
Мелбет 1.46 4.84 8.10
1XBET 1.46 4.84 8.10

Аналитики букмекера также склоняются к тому, что «Атлетико» и «Брюгге» проведут результативную встречу в столице Испании. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

4 октября команды встретились в Бельгии, где «Брюгге» одержал победу со счетом 2:0. Эта виктория стала для бельгийского клуба третьим подряд в Лиге чемпионов, позволив захватить единоличное лидерство в группе.

Прежде футболисты «Брюгге» поочередно победили «Байер» (1:0) и «Порту» (4:0). «Атлетико», при этом, заработал только три очка в трех турах, победив в стартовом туре «Порту» (2:1), а также уступив на выезде «Байеру» (0:2).

Накануне встречи в Мадриде команды показали разную успешность в национальных чемпионатах. Так «Атлетико» в рамках дежурного тура Ла Лиги победил дома «Жирону» (2:1), а «Брюгге» неожиданно проиграл «Вестерло» (0:2) в Высшей лиге Бельгии.

Информация для ставок

  • «Атлетико» проиграл в 3 из последних 5 матчей всех турниров
  • «Брюгге» побеждал в 4 из прошлых 5 гостевых поединков всех соревнований
  • «Атлетико» забивал и пропускал голы в 4 предыдущих

Прогноз

«Брюгге» заслуженно победил «Атлетико» в Бельгии, воспользовавшись проблемы соперника в обороне. Считаем, что в Мадриде бельгийский клуб вновь сыграет продуктивно в атаке, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.06 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.07 1.40 2.07 1.81 1.63 2.39
Лига Ставок 2.95 1.39 1.98 1.80 1.56 2.38
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.08 1.87
Все комментарии
Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
вчера в 20:31
Победа хозяев поля !
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