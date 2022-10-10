«Атлетико» — «Брюгге». Прогноз на матч Лиги чемпионов (12.10.2022)

1665385590

вчера, 10:06

Ставки букмекеров

Победа «Атлетико» в предстоящем матче идет в линии букмекерской конторы Лига Ставок идет по коэффициенту 1.47, что делает хозяев очевидным фаворитом матча в Мадриде. Заключить пари на ничью можно по цене 4.70, а победа «Брюгге» по котировке 7.00.

Аналитики букмекера также склоняются к тому, что «Атлетико» и «Брюгге» проведут результативную встречу в столице Испании. Ставки на ТБ (2,5) гола принимаются по коэффициенту 1.86, ТМ(2,5) – 2.01.

Форма команд

4 октября команды встретились в Бельгии, где «Брюгге» одержал победу со счетом 2:0. Эта виктория стала для бельгийского клуба третьим подряд в Лиге чемпионов, позволив захватить единоличное лидерство в группе.

Прежде футболисты «Брюгге» поочередно победили «Байер» (1:0) и «Порту» (4:0). «Атлетико», при этом, заработал только три очка в трех турах, победив в стартовом туре «Порту» (2:1), а также уступив на выезде «Байеру» (0:2).

Накануне встречи в Мадриде команды показали разную успешность в национальных чемпионатах. Так «Атлетико» в рамках дежурного тура Ла Лиги победил дома «Жирону» (2:1), а «Брюгге» неожиданно проиграл «Вестерло» (0:2) в Высшей лиге Бельгии.

Информация для ставок

«Атлетико» проиграл в 3 из последних 5 матчей всех турниров

«Брюгге» побеждал в 4 из прошлых 5 гостевых поединков всех соревнований

«Атлетико» забивал и пропускал голы в 4 предыдущих

Прогноз

«Брюгге» заслуженно победил «Атлетико» в Бельгии, воспользовавшись проблемы соперника в обороне. Считаем, что в Мадриде бельгийский клуб вновь сыграет продуктивно в атаке, поэтому предлагаем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 2.06 в БК Лига Ставок.