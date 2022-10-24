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«Барселона» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

вчера, 16:31
Барселона

Ставки букмекеров

Небольшим фаворитом встречи букмекеры считают «Барселону», предлагая поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 2.35. Успех «Баварии» оценивается в 2.94, а ничья идет по котировке 4.00.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.344.012.85
Лига Ставок 2.37 3.85 2.80
Мелбет 2.35 4.04 2.92
1XBET 2.35 4.04 2.92

Аналитики компании Лига Ставок также убеждены, что матч в Барселоне получится результативным. Вариант ставки ТБ(2,5) гола отмечен по коэффициенту 1.44, ТМ(2,5) – 2.75.

Форма команд

«Барселона» заработала только один балл в двух матчах с «Интером», опустившись на третье место группы Лиги чемпионов. После поражения в Милане (0:1) команда не смогла обыграть соперника на домашней арене, где была зафиксирована результативная ничья.

Отметим, что накануне предстоящего матча «Барселона» уверенно победила «Атлетик» (4:0) в дежурном туре испанской Ла Лиги, забив сопернику четыре безответных гола.

«Бавария» уже гарантировала себе проход в плей-офф Лиги чемпионов, выиграв все четыре матча в квартете с общим счетом 13:2. В двух последних турах турнира клуб из Мюнхена дважды обыграл «Викторию» — 4:2 и 5:0.

В последнем туре чемпионата Германии футболисты «Баварии» отправились в гости к «Хоффенхайму», где команда одержала победу со счетом 2:0.

Информация для ставок

  • «Бавария» побеждала в 5 последних матчах всех турниров
  • «Барселона» выиграла в 4 из прошлых 5 домашних матчей
  • Команды сыграли на ТБ(2,5) гола в 4 последних встречах на поле «Барселоны»

Прогноз

«Барселону» в этом матче устроит только победа, но и «Бавария» намерена завершить групповой этап Лиги чемпионов с максимальным результатом. Поэтому, рекомендуем поставить на ТБ(3) гола по коэффициенту 1.65 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.04 1.41 2.44 1.60
Лига Ставок 2.32 1.59
Мелбет 2.85 1.38
1XBET 2.85 1.38
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