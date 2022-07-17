«Линфилд» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (19.07.2022)

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17 июля 2022, 10:41

Ставки букмекеров

Эксперты считают, что сильней в этой встрече окажутся гости. Ставки на победу «Буде-Глимт» играются по коэффициенту 1.72, сыграть ничью можно по котировке 3.95, а победа «Линфилда» в букмекерской конторе Лига Ставок идет по цене 4.90.

Касательно возможной результативности матча, то здесь аналитики не отдают предпочтение одному из вариантов. Поставить на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) гола можно по одинаковым котировкам 1.88.

Форма команд

На стадии 1/8 финала квалификации Лиги чемпионов «Линфилд» встречался с «Нью-Сейнтс». После гостевого поражения в Уэльсе с минимальным счетом (0:1), команда смогла взять реванш у соперника на домашней арене, а затем обыграть оппонента в дополнительных таймах (2:0).

«Буде-Глимт» в предыдущем раунде соперничал с «Клаксвиком». Представитель Норвегии сокрушил оппонента на своем поле (3:0), а затем уступил оппоненту в домашних условиях с разницей в два гола (1:3), пройдя в следующий этап отборочного цикла.

Информация для ставок

«Линфилд» не побеждал в 3 из последних 5 матчей на своем поле

«Буде-Глимт» выиграл 7 из последних 10 матчей в рамках всех соревнований

«Буде-Глимт» сыграл на ТБ (2,5) гола в 4 из последних 5 событий всех турниров

Прогноз

«Буде-Глимт» заметно превосходит в классе «Линфилд», который плохо играет в атаке на международной арене. Поэтому, советуем поставить на победу гостей по коэффициенту 1.72 в букмекерской конторе Лига Ставок.