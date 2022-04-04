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«Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.04.2022)

вчера, 16:54
Атлетико (Мадрид)

Ставки букмекеров

Хозяева считаются безоговорочным фаворитом этой игры. Поставить на победу «Манчестер Сити» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а победу «Атлетико» можно взять по котировке 9.50.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.365.2010.41
Фонбет 1.33 5.20 12.00
Мелбет 1.35 5.30 11.00
1XBET 1.24 5.90 8.00
BetBoom 1.32 5.38 10.96

Эксперты также склоняются к результативному исходу поединка на стадионе «Этихад». Так ставки на ТБ(2,5) голов принимаются по цене 1.78, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

К предстоящей игре «Манчестер Сити» подходит после победы в АПЛ. Подопечные Хосепа Гвардиолы забили дважды «Бернли» (2:0), и не позволили «Ливерпулю» сократить отставание в чемпионской гонке.

Прежде в Лиге чемпионов «горожане» достаточно легко прошли «Спортинг», сокрушив соперник в Португалии по итогам первой игры (5:0), а в ответом матче на Туманном Альбионе были зафиксированы «сухие» 0:0.

«Атлетико» тоже есть чем похвастаться. Победная серия «матрасников» длится шесть матчей в рамках всех соревнований, включая успешный визит на поле «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Вместе с тем коллектив Диего Симеоне стабильно берет очки в испанской Примере, где последней жертвой команды стал «Алавес» (4:1).

Информация для ставок

  • «Манчестер Сити» сыграл на ТМ(2,5) в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров
  • Ставка ТМ(2,5) прошла в 2 последних выездных поединках «Атлетико»
  • «Атлетико» не пропускал больше одного гола в 9 последних матчах всех турниров

Прогноз

На поле соперника «Атлетико» наверняка вернется к оборонительной тактике, с которой так сложно противостоять «Манчестер Сити». Поэтому, предлагаем пари на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.12 1.41 2.02 1.89 1.59 2.49
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.08 1.87
1XBET 2.03 1.91
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:03
Победа команды Манчестер Сити и тотал меньше 2,5. Удачи
t9bng386xj4u
t9bng386xj4u
вчера в 18:41
Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержит победу.
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