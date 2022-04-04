«Манчестер Сити» — «Атлетико». Прогноз на матч Лиги чемпионов (05.04.2022)

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вчера, 16:54

Ставки букмекеров

Хозяева считаются безоговорочным фаворитом этой игры. Поставить на победу «Манчестер Сити» букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.35. Вероятность ничьи оценивается в 5.00, а победу «Атлетико» можно взять по котировке 9.50.

Эксперты также склоняются к результативному исходу поединка на стадионе «Этихад». Так ставки на ТБ (2,5) голов принимаются по цене 1.78, ТМ(2,5) – 2.10.

Форма команд

К предстоящей игре «Манчестер Сити» подходит после победы в АПЛ . Подопечные Хосепа Гвардиолы забили дважды «Бернли» (2:0), и не позволили «Ливерпулю» сократить отставание в чемпионской гонке.

Прежде в Лиге чемпионов «горожане» достаточно легко прошли «Спортинг», сокрушив соперник в Португалии по итогам первой игры (5:0), а в ответом матче на Туманном Альбионе были зафиксированы «сухие» 0:0.

«Атлетико» тоже есть чем похвастаться. Победная серия «матрасников» длится шесть матчей в рамках всех соревнований, включая успешный визит на поле «Манчестер Юнайтед» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов (1:0).

Вместе с тем коллектив Диего Симеоне стабильно берет очки в испанской Примере, где последней жертвой команды стал «Алавес» (4:1).

Информация для ставок

«Манчестер Сити» сыграл на ТМ(2,5) в 3 из прошлых 4 матчей всех турниров

Ставка ТМ(2,5) прошла в 2 последних выездных поединках «Атлетико»

«Атлетико» не пропускал больше одного гола в 9 последних матчах всех турниров

Прогноз

На поле соперника «Атлетико» наверняка вернется к оборонительной тактике, с которой так сложно противостоять «Манчестер Сити». Поэтому, предлагаем пари на ТМ(3) голов по коэффициенту 1.55 в БК Фонбет.