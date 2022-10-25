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«Наполи» — «Рейнджерс». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

вчера, 15:20
Наполи

Ставки букмекеров

«Наполи» идет очевидным фаворитом этого противостояния. Сыграть победу домашней команды букмекеры предлагают по коэффициенту 1.22. Для сравнения, победа «Рейнджерс» идет по котировке 14.50, а за ничью выставлена цена 6.70.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.217.1014.46
Мелбет 1.25 6.95 13.50
1XBET 1.25 6.95 13.50

Эксперты букмекерской конторы Лига Ставок также убеждены, что поединок в Неаполе получится результативным. Ставки на ТБ(2,5) гола принимаются по котировке 1.50, ТМ(2,5) – 2.70.

Форма команд

Победная серия «Наполи» насчитывает 11 матчей во всех турниров. В Лиге чемпионов клуб из Неаполя выиграл все четыре поединка групповой стадии, гарантировав себе выход в раунд плей-офф.

Напомним, что в двух последних матчах турнире футболисты «Наполи» дважды сокрушили «Аякс» — 6:1 и 4:2, а в последнем матче итальянской Серии A команда добился важной и сложной победы на поле «Ромы» (1:0).

«Рейнджерс» проиграл все четыре матча на групповом этапе Лиги чемпионов, лишившись шансов продолжит выступления в самом элитном турнире Европы. В двух прошлых турах соревнований представитель Шотландии уступил «Ливерпулю» — 0:2 в гостях и 1:7 на домашней арене.

Информация для ставок

  • «Наполи» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
  • «Рейнджерс» сыграл на ТБ(2,5) гола в 4 из предыдущих 5 гостевых поединков
  • «Наполи» забивал минимум три гола в 3 последних домашних матчах

Прогноз

От противостояния «Наполи» — «Рейнджерс» можно смело ожидать открытого и результативного футбола. Рекомендуем поставить на ТБ(2,5) гола по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.79 1.46 2.18 1.72
Мелбет 2.59 1.45
1XBET 2.59 1.45
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:44
Победа команды хозяев поля и тотал больше 2,5 в этом матче. Удачи
Гость
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