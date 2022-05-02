«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (04.05.2022)

1651482475

вчера, 12:07

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают лишь минимальное предпочтение гостям. Загрузить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Фонбет по интересному коэффициенту 3.32, а поставить на «Сити» предлагают за 2. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.94.

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.52. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Реал» в минувшем туре национального чемпионата разгромил на своем поле каталонский «Эспаньол» со счетом (4:0) и за четыре тура до конца турнира оформил долгожданные золотые медали. Команда отпраздновала эти события и начала готовиться к ответному поединку ЛЧ , ведь нужно будет отыгрывать непростой счет (3:4), который был зафиксирован в первой встрече.

«Манчестер Сити» в свою очередь продолжает борьбу за чемпионство и за три тура до конца опережает «Ливерпуль» лишь на один балл. В последнем матче АПЛ «горожане» встречались с «Лидсом» и оформили разгромную победу (4:0), а чуть ранее также без проблем обыграли «Уотфорд» (5:1).

Информация для ставок

«Реал» выиграл три из четырех последних поединков

Победная серия «Сити» насчитывает четыре игры

Четыре минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»

2.5» «Реал» и «Манчестер Сити» забивают минимум по три гола в четырех последних матчах

Прогноз

В ответном поединке ожидаем равный бой, но с обилием опасных моментов и голов, как и в первой игре. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.