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«Реал» — «Манчестер Сити». Прогноз на матч Лиги чемпионов (04.05.2022)

вчера, 12:07
Реал (Мадрид)

Ставки букмекеров

Букмекеры в этом противостоянии отдают лишь минимальное предпочтение гостям. Загрузить на победу «Реала» можно в букмекерской конторе Фонбет по интересному коэффициенту 3.32, а поставить на «Сити» предлагают за 2. Поверить в ничью можно по коэффициенту 3.94.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
3.264.102.12
Фонбет 3.00 4.10 2.10
Мелбет 3.30 4.06 2.14
1XBET 3.30 4.06 2.14

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.52. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 2.5. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.6.

Форма команд

«Реал» в минувшем туре национального чемпионата разгромил на своем поле каталонский «Эспаньол» со счетом (4:0) и за четыре тура до конца турнира оформил долгожданные золотые медали. Команда отпраздновала эти события и начала готовиться к ответному поединку ЛЧ, ведь нужно будет отыгрывать непростой счет (3:4), который был зафиксирован в первой встрече.

«Манчестер Сити» в свою очередь продолжает борьбу за чемпионство и за три тура до конца опережает «Ливерпуль» лишь на один балл. В последнем матче АПЛ «горожане» встречались с «Лидсом» и оформили разгромную победу (4:0), а чуть ранее также без проблем обыграли «Уотфорд» (5:1).

Информация для ставок

  • «Реал» выиграл три из четырех последних поединков
  • Победная серия «Сити» насчитывает четыре игры
  • Четыре минувших очных встречи завершились результатом «обе забьют + ТБ 2.5»
  • «Реал» и «Манчестер Сити» забивают минимум по три гола в четырех последних матчах

Прогноз

В ответном поединке ожидаем равный бой, но с обилием опасных моментов и голов, как и в первой игре. Предлагаем сделать ставку на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составляет 1.6.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.73 1.50 2.14 1.78
Мелбет 2.52 1.50
1XBET 2.52 1.50
Все комментарии
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c5jz8qgydzdm
вчера в 16:19
Футбольный клуб «Манчестер Сити» одержит победу.
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вчера в 16:18
Футбольный клуб «Манчестер Сити» выиграет матч.
Gahi
Gahi
вчера в 12:30
В этом матче обе команды забьют и тотал больше 2,5.
Gor Ter-Aristacessian
Gor Ter-Aristacessian
вчера в 12:12
Трудно представить. Какую тактику применят тренеры двух команд...
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