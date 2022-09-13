«Реал Мадрид» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

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вчера, 22:02

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с большим перевесом, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 4.60, а победа «РБ Лейпцига» за 5.40 в БК Лига Ставок.

Эксперты полагают, что команды порадуют болельщиков большим количеством голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.60, а ТМ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» ко второму туру Лиги Чемпионов подходит в отличной форме и настроении. Во внутреннем чемпионате «сливочные» катком проходятся по всем соперникам. В пяти турах добыто пять побед, стоит также отметить, что во всех этих матчах голы забивали обе команды. В крайнем противостоянии легко обыграна «Мальорка» (4:1). Дела команды в Лиге Чемпионов не хуже. Стартовал клуб в турнире с уверенной победы на выезде над «Селтиком» (3:0). Не стоит забывать, что «Реал» в Лиге Чемпионов всегда выступает очень сильно и считается одним из главных фаворитов турнира. Последним обладателем «ушастого» кубка, как раз, является «королевский» клуб.

«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне существенно отличается от команды прошлогоднего образца. В Бундеслиге клуб располагается на 10 строчке в таблице. В активе две победы и две ничьи, а также допущено два поражения. В крайнем туре, в домашних стенах, была разгромлена «Боруссия Дортмунд» (3:0). А вот в Лиге Чемпионов все наоборот, неожиданно допущен проигрыш с большим счетом от «Шахтера» (1:4).

Информация для ставок

«РБ Лейпциг» не выиграл в 11 из 15 последних матчах

Семь из 10 последних домашних матчей «Реала» завершились с более 2.5 голами

В 10 из 15 последних матчах «РБ Лейпциг» забили обе команды

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, последние результаты и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на победу «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.