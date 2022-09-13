Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2022/2023

«Реал Мадрид» — «РБ Лейпциг». Прогноз на матч Лиги Чемпионов (14.09.2022)

вчера, 22:02
Реал Мадрид - РБ Лейпциг

Ставки букмекеров

«Реал Мадрид», с большим перевесом, идет фаворитом предстоящей встречи. Ставки на победу хозяев принимаются с коэффициентом 1.58, ничья в игре продается за 4.60, а победа «РБ Лейпцига» за 5.40 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.574.715.51
Лига Ставок 1.59 4.60 5.20
Мелбет 1.59 4.78 5.60
1XBET 1.59 4.78 5.60

Эксперты полагают, что команды порадуют болельщиков большим количеством голов в поединке. Ставка ТБ (2.5) котируется 1.60, а ТМ (2.5) по 2.70 в БК Лига Ставок.

Форма команд

«Реал Мадрид» ко второму туру Лиги Чемпионов подходит в отличной форме и настроении. Во внутреннем чемпионате «сливочные» катком проходятся по всем соперникам. В пяти турах добыто пять побед, стоит также отметить, что во всех этих матчах голы забивали обе команды. В крайнем противостоянии легко обыграна «Мальорка» (4:1). Дела команды в Лиге Чемпионов не хуже. Стартовал клуб в турнире с уверенной победы на выезде над «Селтиком» (3:0). Не стоит забывать, что «Реал» в Лиге Чемпионов всегда выступает очень сильно и считается одним из главных фаворитов турнира. Последним обладателем «ушастого» кубка, как раз, является «королевский» клуб.

«РБ Лейпциг» в нынешнем сезоне существенно отличается от команды прошлогоднего образца. В Бундеслиге клуб располагается на 10 строчке в таблице. В активе две победы и две ничьи, а также допущено два поражения. В крайнем туре, в домашних стенах, была разгромлена «Боруссия Дортмунд» (3:0). А вот в Лиге Чемпионов все наоборот, неожиданно допущен проигрыш с большим счетом от «Шахтера» (1:4).

Информация для ставок

  • «РБ Лейпциг» не выиграл в 11 из 15 последних матчах
  • Семь из 10 последних домашних матчей «Реала» завершились с более 2.5 голами
  • В 10 из 15 последних матчах «РБ Лейпциг» забили обе команды

Прогноз

Учитывая текущую форму команд, последние результаты и актуальную статистику, предлагаем заиграть ставку на победу «Реал Мадрида» с коэффициентом 1.58 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.57 1.22 2.65 1.52 2.07 1.83
Лига Ставок 2.49 1.52 1.98 1.80
Мелбет 2.45 1.50
1XBET 2.45 1.50
Все комментарии
Gahi
Gahi
сегодня в 01:01, ред.
Победа команды хозяев поля с форой (1,5) в этом матче.
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 