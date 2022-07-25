«Шемрок Роверс» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

1658740448

сегодня, 12:14

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступны пари на гостей этой игры: ставки на победу «Шемрок Роверс» можно сыграть по коэффициенту 3.15, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Лудогорца» играется по котировке 2.35.

При этом аналитики отдают предпочтение низовому исходу противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.73, ТБ (2,5) – 2.08.

Форма команд

«Шемрок Роверс» лишился реальных шансов пройти в следующий этап квалификации Лиги чемпионов УЕФА . В Болгарии «Лудогорец» добился победы со счетом 3:0, тем самым заполучив колоссальное преимущество перед ответной игрой.

Неудачи «Шемрок Роверс» также продолжились в ирландской премьер-лиге, где клуб не смог победить на своем поле «Дрохэду» (1:1). «Лудогорец», в свою очередь, в очередном туре болгарского чемпионата разделил очки в гостях с ЦСКА (2:2).

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» не выигрывал в 3 последних матчах всех турниров

«Лудогорец» выиграл 5 из 6 матчей в этом сезоне

«Лудогорец» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках

Прогноз

«Лудогорец» существенно превосходит в классе «Шемрок Роверс». Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на победу гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Лига Ставок.