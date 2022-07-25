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«Шемрок Роверс» — «Лудогорец». Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

сегодня, 12:14
Лудогорец

Ставки букмекеров

С небольшим преимуществом в линии букмекерской конторы Лига Ставок доступны пари на гостей этой игры: ставки на победу «Шемрок Роверс» можно сыграть по коэффициенту 3.15, за ничью предложена цена 3.40, а победа «Лудогорца» играется по котировке 2.35.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.083.252.43
Мелбет 2.98 3.32 2.34

При этом аналитики отдают предпочтение низовому исходу противостояния. Ставки на ТМ(2,5) гола принимаются по котировке 1.73, ТБ(2,5) – 2.08.

Форма команд

«Шемрок Роверс» лишился реальных шансов пройти в следующий этап квалификации Лиги чемпионов УЕФА. В Болгарии «Лудогорец» добился победы со счетом 3:0, тем самым заполучив колоссальное преимущество перед ответной игрой.

Неудачи «Шемрок Роверс» также продолжились в ирландской премьер-лиге, где клуб не смог победить на своем поле «Дрохэду» (1:1). «Лудогорец», в свою очередь, в очередном туре болгарского чемпионата разделил очки в гостях с ЦСКА (2:2).

Информация для ставок

  • «Шемрок Роверс» не выигрывал в 3 последних матчах всех турниров
  • «Лудогорец» выиграл 5 из 6 матчей в этом сезоне
  • «Лудогорец» забивал минимум 2 гола в 3 предыдущих поединках

Прогноз

«Лудогорец» существенно превосходит в классе «Шемрок Роверс». Поэтому, в этом матче рекомендуем поставить на победу гостей с нулевой форой по коэффициенту 1.66 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.49 1.55 1.77 2.08
Мелбет 1.78 2.08
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Дмитрий Климович 3
Дмитрий Климович 3
сегодня в 18:33
Победа гостей!
Гость
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