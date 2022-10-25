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«Тоттенхэм» — «Спортинг». Прогноз на матч Лиги чемпионов (26.10.2022)

вчера, 15:30
Спортинг

Ставки букмекеров

«Тоттенхэм» очевидный фаворит этой встречи. Поставить на победу домашней команды можно по коэффициенту 1.50. Заключить пари на ничью предлагается по цене 4.90, а победа «Спортинга» играется по котировке 6.80.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.514.566.61

В категории ставок на голы эксперты букмекерской конторы Лига Ставок отдают предпочтение верховому исходу. Сыграть ТБ(2,5) можно по цене 1.61, ТМ(2,5) – 2.25.

Форма команд

«Тоттенхэм» заработал семь очков после четырех туров Лиги чемпионов. С таким результатом клуб из Лондона единолично возглавляет турнирную таблицу группы. В двух прошлых турах турнира «шпоры» встречались с «Айнтрахтом», который был обыгран в Лондоне (3:2), а также зафиксирована ничья в Германии (0:0).

«Спортинг» успешно стартовал в Лиге чемпионов, заработав шесть очков в двух первых турах. Но затем коллектив из Лиссабона провалил два матча против «Марселя», которому он уступил сначала в гостях (1:4), а затем и на домашней арене. Как итог, «Спортинг» опустился на третье место квартета.

Информация для ставок

  • «Тоттенхэм» побеждал в 7 из прошлых 8 домашних матчей
  • «Спортинг» зафиксировал 3 поражения в 4 последних гостевых играх
  • «Тоттенхэм» забивал минимум два голы в 5 из предыдущих 6 домашних матчей

Прогноз

Мы считаем, что «Тоттенхэм» оправданный фаворит домашней игры со «Спортингом», который плохо проводит гостевые встречи. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.50 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 3.57 1.32 2.27 1.69 1.78 2.12
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 19:21
Победа команды хозяев поля или ничья в этом матче. Удачи
Гость
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