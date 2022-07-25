«Виктория» Пльзень – ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

Ставки букмекеров
Хозяева очевидные фаворита этого противостояния. Сыграть победу «Виктории» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.44, ничья котируется в 4.70, а победу ХИК можно взять по цене 7.60.
В линии голов аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Вариант ТБ(2,5) доступен по котировке 1.84, ТМ(2,5) – 1.94.
Форма команд
«Виктория» добилась преимущества перед ответной встречей, обыграв ХИК в гостях со счетом 2:1. После дебютного противостояния представитель Финляндии оформил победу в национальном чемпионате над «Ильвесом» (2:1), а чешский клуб не имел игровой практики, поскольку чешский лига еще не стартовала.
Отметим, что «Виктория» побеждала в четырех последних официальных матчах на домашней арене, а ХИК выиграл только один из прошлых пяти гостевых поединков в рамках всех соревнований.
Информация для ставок
- «Виктория» не пропускала больше одного гола в 10 последних матчах на своем поле
- ХИК сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей всех турниров
- Обмен голами фиксировался в 4 последних матчах с участием ХИК
Прогноз
«Виктория» оправдала статус фаворита в гостевой игре против ХИК и вполне способна это сделать при поддержке своих трибун. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.44 в БК Лига Ставок.