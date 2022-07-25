«Виктория» Пльзень – ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

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сегодня, 11:51

Ставки букмекеров

Хозяева очевидные фаворита этого противостояния. Сыграть победу «Виктории» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.44, ничья котируется в 4.70, а победу ХИК можно взять по цене 7.60.

В линии голов аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Вариант ТБ (2,5) доступен по котировке 1.84, ТМ(2,5) – 1.94.

Форма команд

«Виктория» добилась преимущества перед ответной встречей, обыграв ХИК в гостях со счетом 2:1. После дебютного противостояния представитель Финляндии оформил победу в национальном чемпионате над «Ильвесом» (2:1), а чешский клуб не имел игровой практики, поскольку чешский лига еще не стартовала.

Отметим, что «Виктория» побеждала в четырех последних официальных матчах на домашней арене, а ХИК выиграл только один из прошлых пяти гостевых поединков в рамках всех соревнований.

Информация для ставок

«Виктория» не пропускала больше одного гола в 10 последних матчах на своем поле

ХИК сыграл на ТБ (2,5) гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей всех турниров

сыграл на (2,5) гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей всех турниров Обмен голами фиксировался в 4 последних матчах с участием ХИК

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