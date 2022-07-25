Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига чемпионов 2022/2023

«Виктория» Пльзень – ХИК. Прогноз на матч квалификации Лиги чемпионов (26.07.2022)

сегодня, 11:51
Виктория Пльзень

Ставки букмекеров

Хозяева очевидные фаворита этого противостояния. Сыграть победу «Виктории» букмекерская контора Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.44, ничья котируется в 4.70, а победу ХИК можно взять по цене 7.60.

Лига чемпионов 2022/2023
Виктория
ХИК
Выигрыш
- : -
завтра, 20:00
2 - 1
Первый матч
ПроигрышВыигрышВыигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.394.668.55
Мелбет 1.38 4.40 7.70
1XBET 1.38 4.40 7.70
BetBoom 1.41 4.50 8.30

В линии голов аналитики отдают предпочтение результативному исходу. Вариант ТБ(2,5) доступен по котировке 1.84, ТМ(2,5) – 1.94.

Форма команд

«Виктория» добилась преимущества перед ответной встречей, обыграв ХИК в гостях со счетом 2:1. После дебютного противостояния представитель Финляндии оформил победу в национальном чемпионате над «Ильвесом» (2:1), а чешский клуб не имел игровой практики, поскольку чешский лига еще не стартовала.

Отметим, что «Виктория» побеждала в четырех последних официальных матчах на домашней арене, а ХИК выиграл только один из прошлых пяти гостевых поединков в рамках всех соревнований.

Информация для ставок

  • «Виктория» не пропускала больше одного гола в 10 последних матчах на своем поле
  • ХИК сыграл на ТБ(2,5) гола в 3 из предыдущих 4 гостевых матчей всех турниров
  • Обмен голами фиксировался в 4 последних матчах с участием ХИК

Прогноз

«Виктория» оправдала статус фаворита в гостевой игре против ХИК и вполне способна это сделать при поддержке своих трибун. Рекомендуем поставить на победу хозяев поля по коэффициенту 1.44 в БК Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.96 1.41 2.01 1.83 1.56 2.47
Мелбет 1.96 1.86
1XBET 1.96 1.86
BetBoom 2.90 1.37 1.93 1.81 1.53 2.37
Все комментарии
up6xj82ebtu7
up6xj82ebtu7
сегодня в 19:46
Фаворит матча «Виктория» Пльзень
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 