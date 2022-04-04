«Вильярреал» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.04.2022)

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вчера, 17:03

Ставки букмекеров

Согласно оценкам экспертов, у хозяев этого матча не радужные перспективы. Букмекерская контора Фонбет оценивает шансы «Вильярреала» одержать победу по коэффициенту 5.15, за ничью выставлена цена 4.30, а победу «Баварии» можно сыграть по котировке 1.64.

Также аналитики отдают предпочтение результативному исходу в данном противостоянии. Ставки на ТБ (2,5) голов играются по коэффициенту 1.62, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Вильярреал» на предыдущей стадии Лиги чемпионов оказался сильней «Ювентуса». После домашней ничьи (1:1) представитель Испании сокрушил соперника в Турине, забив ему три безответных гола (3:0).

Вместе с тем «Вильярреал» провалил два последних матча в Ла Лиге. После неожиданного поражения от «Кадиса» (0:1) коллектив Унаи Эмери не смог набрать очки на поле аутсайдера «Леванте» (0:2).

«Бавария» в 1/8 финала ЛЧ прошла «Зальцбург». Подопечные Юлиана Нагельсмана сначала сыграли вничью с оппонентом на выезде (1:1), а затем сокрушили его в родных стенах с неприличным счетом (7:1).

В немецкой Бундеслиге «Бавария» уверенно идет навстречу дежурному чемпионству. В последних турах мюнхенский клуб крупно победил «Унион» (4:0) и «Фрайбург» (4:1).

Информация для ставок

«Вильярреал» проиграл 3 из прошлых 5 матчей всех турниров

«Бавария» побеждала в 6 из последних 9 матчей всех соревнований

«Бавария» побеждала «Вильярреал» в двух очных встречах – 2:0 и 3:0

Прогноз

Оптимальным решением на этот матч видится победа «Баварии», которую в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.64.