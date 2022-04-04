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«Вильярреал» — «Бавария». Прогноз на матч Лиги чемпионов (06.04.2022)

вчера, 17:03
Бавария (Мюнхен)

Ставки букмекеров

Согласно оценкам экспертов, у хозяев этого матча не радужные перспективы. Букмекерская контора Фонбет оценивает шансы «Вильярреала» одержать победу по коэффициенту 5.15, за ничью выставлена цена 4.30, а победу «Баварии» можно сыграть по котировке 1.64.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
5.724.371.61
Фонбет 5.70 4.30 1.55
Мелбет 5.65 4.64 1.61
1XBET 11.50 6.70 1.16
BetBoom 5.61 4.37 1.60

Также аналитики отдают предпочтение результативному исходу в данном противостоянии. Ставки на ТБ(2,5) голов играются по коэффициенту 1.62, ТМ(2,5) – 2.35.

Форма команд

«Вильярреал» на предыдущей стадии Лиги чемпионов оказался сильней «Ювентуса». После домашней ничьи (1:1) представитель Испании сокрушил соперника в Турине, забив ему три безответных гола (3:0).

Вместе с тем «Вильярреал» провалил два последних матча в Ла Лиге. После неожиданного поражения от «Кадиса» (0:1) коллектив Унаи Эмери не смог набрать очки на поле аутсайдера «Леванте» (0:2).

«Бавария» в 1/8 финала ЛЧ прошла «Зальцбург». Подопечные Юлиана Нагельсмана сначала сыграли вничью с оппонентом на выезде (1:1), а затем сокрушили его в родных стенах с неприличным счетом (7:1).

В немецкой Бундеслиге «Бавария» уверенно идет навстречу дежурному чемпионству. В последних турах мюнхенский клуб крупно победил «Унион» (4:0) и «Фрайбург» (4:1).

Информация для ставок

  • «Вильярреал» проиграл 3 из прошлых 5 матчей всех турниров
  • «Бавария» побеждала в 6 из последних 9 матчей всех соревнований
  • «Бавария» побеждала «Вильярреал» в двух очных встречах – 2:0 и 3:0

Прогноз

Оптимальным решением на этот матч видится победа «Баварии», которую в букмекерской конторе Фонбет можно сыграть по коэффициенту 1.64.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 4.20 1.26 2.50 1.59 1.95 1.95
Мелбет 2.49 1.63
1XBET 2.49 1.63
Все комментарии
ua7rwu4yh4dy
ua7rwu4yh4dy
вчера в 17:40
Футбольный клуб «Бавария» выиграет матч.
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