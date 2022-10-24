«Црвена Звезда» — «Трабзонспор». Прогноз на матч Лиги Европы (27.10.2022)

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вчера, 14:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворита в этом поединке нет. Поставить на победу «Трабзонспора» можно по коэффициенту 3.35. Победа «Црвены Звезды» оценивается по коэффициенту 2.1, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.6.

Несильно отличаются коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.83, тогда как ТМ 2.5 оценивается коэффициентом 1.98. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.7.

Форма команд

«Црвена Звезда» после поражения в четвертом туре ЛЕ от «Ференцвароша» (1:2) провела три матча национального чемпионата, где сумела набрать максимальное количество очков в битвах против «Раднички 1923», «Войводины» и «Раднички» из города Ниш (1:0), (2:0) и (2:1) соответственно.

«Трабзонспор» обыграл «Сивасспор» с минимальным счетом (1:0) в последнем туре турецкой Суперлиги, а чуть ранее команда сразилась с «Бешикташем» и расписала голевую ничью (2:2). В еврокубках дела обстоят также не плохо, после четырех туров клуб занимает второе место и продолжает активную борьбу за путевку в плей-офф.

Информация для ставок

«Црвена Звезда» одержала восемь побед в последних девяти поединках

Беспроигрышная серия «Трабзонспора» насчитывает четыре матча (две ничьих и две победы)

В пяти из семи последних играх «Црвены Звезды» был пробит тотал больше 2.5 мячей

Три из четырех последних встречи «Трабзонспора» завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нас ожидает поединок двух неуступчивых команд. На данном отрезке сезона обе выглядят достаточно убедительно и очень трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.