«Рома» — ХИК. Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

1663092242

вчера, 21:04

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество отдается римлянам. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.65. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 9.6, а поверить в сенсационный успех гостей можно по невероятному коэффициенту 23.

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) стоит 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Рома» наконец-то прервала свою недолго длившуюся, но очень неприятную серию неудач, в течении которой «волки» сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1), а также по очереди проиграли на выезде «Удинезе» (0:4) и «Лудогорцу» (1:2). В последнем туре Серии А команда продемонстрировала характер и вырвала долгожданную победу (2:1).

ХИК не смог ничего сделать с испанским «Бетисом» в стартовом туре Лиги Европы. Футболисты приложили максимум усилий, но даже поразить ворота соперника не удалось, поражение (0:2). Чуть позже коллектив побывал в гостях у «Хонки» уже в рамках финского чемпионата и завоевал три очка победой (2:1).

Информация для ставок

«Рома» смогла победить лишь дважды в последних пяти играх

У ХИКа одно поражение в последних 11 поединках

Четыре последних встречи «Ромы» завершились пробитием ТБ 2.5

2.5 ХИК забивает на выезде в пяти матчах кряду

Прогноз

«Рома» после неудачи в первом туре будет настроена показать максимум и положить первые три очка в копилку. Верим в спокойную победу хозяев поля и рекомендуем поставить на победу римлян с форой (-2) букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.