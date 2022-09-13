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«Рома» — ХИК. Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

вчера, 21:04
Рома

Ставки букмекеров

В данном поединке абсолютное преимущество отдается римлянам. Линия БК Лига Ставок предлагает поставить на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.65. Остановить выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 9.6, а поверить в сенсационный успех гостей можно по невероятному коэффициенту 23.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.138.8822.26
Лига Ставок 1.15 8.60 19.00
Мелбет 1.14 10.00 24.00
1XBET 1.14 10.00 24.00

За тотал больше 3 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.65. Низовой исход матча (ТМ 3) стоит 2.17. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.55.

Форма команд

«Рома» наконец-то прервала свою недолго длившуюся, но очень неприятную серию неудач, в течении которой «волки» сыграли вничью с «Ювентусом» (1:1), а также по очереди проиграли на выезде «Удинезе» (0:4) и «Лудогорцу» (1:2). В последнем туре Серии А команда продемонстрировала характер и вырвала долгожданную победу (2:1).

ХИК не смог ничего сделать с испанским «Бетисом» в стартовом туре Лиги Европы. Футболисты приложили максимум усилий, но даже поразить ворота соперника не удалось, поражение (0:2). Чуть позже коллектив побывал в гостях у «Хонки» уже в рамках финского чемпионата и завоевал три очка победой (2:1).

Информация для ставок

  • «Рома» смогла победить лишь дважды в последних пяти играх
  • У ХИКа одно поражение в последних 11 поединках
  • Четыре последних встречи «Ромы» завершились пробитием ТБ 2.5
  • ХИК забивает на выезде в пяти матчах кряду

Прогноз

«Рома» после неудачи в первом туре будет настроена показать максимум и положить первые три очка в копилку. Верим в спокойную победу хозяев поля и рекомендуем поставить на победу римлян с форой (-2) букмекерской конторе Лига Ставок. Коэффициент на данный исход составит 1.65.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.74 1.47 2.20 1.70
Лига Ставок 2.75 1.44 2.18 1.66
Мелбет 2.69 1.42
1XBET 2.69 1.42
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