«Рома» — «Лудогорец». Прогноз на матч Лиги Европы (03.11.2022)

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вчера, 13:45

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу «волков» с форой (-1.5) можно за 1.9 в букмекерской конторе Лига Ставок, а в случае победы «Лудогорца» зайдет приятный коэффициент 9.6. Ничью можно выбрать по коэффициенту 5.55.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.6. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 2.25. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.98.

Форма команд

Римская «Рома» продолжает борьбу за путевку в плей-офф и в финальной встрече «волкам» необходима» лишь победа. При равенстве очков они занимают лишь третье место и могут оказаться в турнире рангом ниже. В последнем туре ЛЕ удалось обыграть ХИК (2:1), а в Серии А взять три очка с «Вероной» (3:1).

«Лудогорец» усложнил себе задачу выхода в следующий раунд текущего турнира домашним поражением от «Бетиса» (0:1). После этой неудачи болгары в рамках национального чемпионата разобрались с «Септември» со счетом (3:1) и приблизились к лидеру на расстояние пяти очков.

Информация для ставок

«Рома» выиграла три из четырех последних матчей

У «Лудогорца» пять побед в последних шести встречах

Шесть из восьми последних игр «Ромы» закончились результатом «обе забьют»

Девять из одиннадцати последних выездных поединков «Лудогорца» завершились пробитием ТБ 2.5

Прогноз

«Рома» будет контролировать ход поединка и вероятнее всего оформит спокойную победу. Предлагаем поставить на успех хозяев с форой (-1.5) в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.9.