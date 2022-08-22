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«Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

сегодня, 14:18
Шемрок Роверс

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. «Шемрок Роверс» играет дома, и поставить на победу ирландского клуба можно по коэффициенту 3.65. В случае неожиданного успеха «Ференцвароша» зайдет приятный коэффициент 2, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.45.

Лига Европы 2022/2023
Шемрок Роверс
Ференцварош
ПроигрышВыигрышВыигрыш
- : -
25 августа 2022, 22:00
четверг
0 - 4
Первый матч
Выигрыш
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle3.983.451.93
Лига Ставок 3.55 3.50 2.02
Мелбет 3.68 3.48 1.97
1XBET 3.68 3.48 1.97

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.02. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 1.8. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Шемрок Роверс» в первой встрече сгорел со счетом (0:4) и теперь имеет лишь формальные шансы на проход в групповой этап ЛЕ. Скорее всего, команда продолжит выступления в турнире рангом ниже, где будет иметь минимум шесть матчей группового этапа. Несмотря на неудачу в еврокубка, в чемпионате Ирландии у коллектива все хорошо, несколько дней назад был разгромлен «Дандолк» со счетом (3:0).

«Ференцварош» после первой встречи с ирландцами игру венгерского чемпионата не проводил и готовился лишь к ответке. Но имея уверенный запас прочности, тренер может позволить себе и немного поэкспериментировать, а также дать возможность сыграть тем, кто занимает свои места в ближайшем резерве.

Информация для ставок

  • «Шемрок Роверс» одержал пять побед последних семи играх
  • У «Ференцвароша» четыре победы в последних шести встречах
  • Три минувших поединка «Шемрок Роверса» закончились результатом «обе забьют – нет»
  • Три последних матча «Ференцвароша» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Ирландский коллектив постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы порадовать собравшуюся на стадионе публику. Не факт, что усилий хватит для победы, но проиграть команда в этот вечер позволить себе не может. Предлагаем загрузить на 1Х по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.54 1.51 1.82 1.99 1.43 2.80
Лига Ставок 2.48 1.50 1.77 1.97 1.41 2.75
Мелбет 1.81 2.04
1XBET 1.81 2.04
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shlomo2
shlomo2
сегодня в 15:55
У хозяев шансов нет
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