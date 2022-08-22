«Шемрок Роверс» — «Ференцварош». Прогноз на матч Лиги Европы (25.08.2022)

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сегодня, 14:18

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию БК Лига Ставок, можно сделать вывод, что с фаворитом в этом матче букмекеры определиться не смогли. «Шемрок Роверс» играет дома, и поставить на победу ирландского клуба можно по коэффициенту 3.65. В случае неожиданного успеха «Ференцвароша» зайдет приятный коэффициент 2, а ничейный результат оценивается по коэффициенту 3.45.

ТБ 2.5 мячей в этом поединке букмекеры дают по коэффициенту 2.02. Тотал меньше 2.5 голов предлагают за 1.8. Поставить на обмен голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Шемрок Роверс» в первой встрече сгорел со счетом (0:4) и теперь имеет лишь формальные шансы на проход в групповой этап ЛЕ . Скорее всего, команда продолжит выступления в турнире рангом ниже, где будет иметь минимум шесть матчей группового этапа. Несмотря на неудачу в еврокубка, в чемпионате Ирландии у коллектива все хорошо, несколько дней назад был разгромлен «Дандолк» со счетом (3:0).

«Ференцварош» после первой встречи с ирландцами игру венгерского чемпионата не проводил и готовился лишь к ответке. Но имея уверенный запас прочности, тренер может позволить себе и немного поэкспериментировать, а также дать возможность сыграть тем, кто занимает свои места в ближайшем резерве.

Информация для ставок

«Шемрок Роверс» одержал пять побед последних семи играх

У «Ференцвароша» четыре победы в последних шести встречах

Три минувших поединка «Шемрок Роверса» закончились результатом «обе забьют – нет»

Три последних матча «Ференцвароша» завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Ирландский коллектив постарается перехватить инициативу и вести игру первым номером, чтобы порадовать собравшуюся на стадионе публику. Не факт, что усилий хватит для победы, но проиграть команда в этот вечер позволить себе не может. Предлагаем загрузить на 1Х по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.