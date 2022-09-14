«Трабзонспор» — «Црвена Звезда». Прогноз на матч Лиги Европы (15.09.2022)

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вчера, 15:58

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Лига Ставок, можно сделать вывод, что фаворита в этом поединке нет. Поставить на победу «Трабзонспора» можно по коэффициенту 2.35. Победа «Црвены Звезды» оценивается по коэффициенту 3.05, а ничейный исход принесет игроку выигрыш по коэффициенту 3.4.

Несильно отличаются коэффициенты на ТБ 2.5 и ТМ 2.5. Сделать ставку на ТБ 2.5 можно по коэффициенту 1.97, тогда как ТМ 2.5 оценивается коэффициентом 1.85. Существует вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.77.

Форма команд

«Трабзонспор» после поражения на старте Лиги Европы «Ференцварошу» (2:3) следом уступил и «Адана Демирспору» в национальном чемпионате с таким же счетом (2:3). Старт сезона у коллектива явно не задался и положение нужно исправлять в самых ближайших сражениях.

Сербский клуб не так как рассчитывал начал новый сезон и после вылета из ЛЧ потерпел ряд неудач в родном чемпионате, а также в первом туре Лиги Европы проиграл на своем поле французскому «Монако» с минимальным счетом (0:1).

Информация для ставок

«Трабзонспор» одержал лишь одну победу в последних семи матчах

У «Црвены Звезды» три ничьих в последних шести играх

Четыре из семи последних встреч «Транзонспора» завершились результатом ТБ 2.5

2.5 Шесть из семи последних поединков «Црвены Звезды» закончились результатом «обе забьют»

Прогноз

Нас ожидает поединок двух неуступчивых команд. На данном отрезке сезона обе выглядят не лучшим образом и очень трудно сказать, кто в итоге окажется сильнее, поэтому предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.4 в букмекерской конторе Лига Ставок.