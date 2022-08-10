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«Антверпен» — «Лиллестрем». Прогноз на матч Лиги конференций (11.08.2022)

сегодня, 16:51
Лиллестрем

Ставки букмекеров

Букмекеры отдают абсолютное предпочтение хозяевам поля. Победу «Антверпена» можно взять по коэффициенту 1.65. Поверить в успех «Лиллестрема» любой игрок может по коэффициенту 4. 53. Сделать ставку на ничейный результат в букмекерской конторе Лиллестрема можно по коэффициенту 3.76.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.713.864.85
Лига Ставок 1.71 3.85 4.70

Букмекеры предлагают ставку на ТБ 2.5 – 1.86. Сделать прогноз на низовой матч ТМ 2.5 можно по коэффициенту 1.94. Существует большая вероятность, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 1.8.

Форма команд

«Антверпен» был очень организован и силен в выездном поединке с данным соперником. Команде удалось забить три гола и обеспечить себе комфортное преимущество благодаря победе со счетом (3:1). А на выходных клуб уже в местном чемпионате также уверенно переиграл «Хеверли Лувен» (4:2).

«Лиллестрем» после поражения не смог прийти в себя и расписал домашнюю ничью (1:1) с одним из аутсайдеров чемпионата Норвегии «Тромсе». Эта неудача нарастила отставание от лидирующего «Мольде» до пяти очков и усложнило борьбу за чемпионство.

Информация для ставок

  • «Антверпен» выиграл пять последних встреч вряд
  • У «Лиллестрема» четыре победы в последних шести играх
  • Четыре из шести последних поединка «Антверпена» завершились результатом «обе забьют – нет»
  • «Лиллестрем» забивает на выезде в 15 из 16 последних матчах

Прогноз

Нас однозначно ждет интересная и открытая игра. Обе команды умеют демонстрировать организованный футбол и забивать голы. Рекомендуем поставить на «обе забьют» по коэффициенту 1.8 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.91 1.42 1.97 1.86 1.54 2.51
Лига Ставок 2.80 1.40 1.92 1.82 1.53 2.41
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сегодня в 17:07
Победу одержит Антверпен
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