«АЗ Алкмар» — «Вадуц». Прогноз на матч Лиги конференций (15.09.2022)

Ставки букмекеров
Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры выделили без проблем, что подтверждает коэффициент 1.7 на победу «АЗ Алкмара» с форой (-2). Сделать ставку на сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 18 в БК Лига Ставок, а в случае ничейного результата залетит коэффициент 8.2.
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сегодня, 19:45
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.
Форма команд
«АЗ Алкмар» завоевал непростые три очка в стартовом туре, переиграв на выезде «Днепр-1» (1:0), а уже на выходных у клуба состоялось сражение в рамках чемпионата страны, где не удалось определить сильнейшего с «Твенте», ничья (1:1).
«Вадуц» попал в серию из ничьих и если в первом туре Лиги конференций была расписана нулевая с «Аполлоном», то через несколько дней в рамках чемпионата удалось обменяться голами с «Ксамаксом» (1:1).
Информация для ставок
- Беспроигрышная серия «АЗ Алкмара» насчитывает 10 поединков (восемь побед и две ничьих)
- Ничейная серия «Вадуца» составляет три игры
- Четыре из пяти последних встреч «АЗ Алкмара» закончились результатом ТМ 2.5
- В 10 из 11 последних матчей «Вадуц» забивал минимум один гол
Прогноз
Нас ждет игра разных по классу команд. «АЗ Алкмар» будет владеть преимуществом и, скорее всего, добьется положительного для себя результата с разгромным счетом, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.