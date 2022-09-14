«АЗ Алкмар» — «Вадуц». Прогноз на матч Лиги конференций (15.09.2022)

1663159964

вчера, 15:52

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры выделили без проблем, что подтверждает коэффициент 1.7 на победу « АЗ Алкмара» с форой (-2). Сделать ставку на сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 18 в БК Лига Ставок, а в случае ничейного результата залетит коэффициент 8.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

« АЗ Алкмар» завоевал непростые три очка в стартовом туре, переиграв на выезде «Днепр-1» (1:0), а уже на выходных у клуба состоялось сражение в рамках чемпионата страны, где не удалось определить сильнейшего с «Твенте», ничья (1:1).

«Вадуц» попал в серию из ничьих и если в первом туре Лиги конференций была расписана нулевая с «Аполлоном», то через несколько дней в рамках чемпионата удалось обменяться голами с «Ксамаксом» (1:1).

Информация для ставок

Беспроигрышная серия « АЗ Алкмара» насчитывает 10 поединков (восемь побед и две ничьих)

Алкмара» насчитывает 10 поединков (восемь побед и две ничьих) Ничейная серия «Вадуца» составляет три игры

Четыре из пяти последних встреч « АЗ Алкмара» закончились результатом ТМ 2.5

Алкмара» закончились результатом ТМ 2.5 В 10 из 11 последних матчей «Вадуц» забивал минимум один гол

Прогноз