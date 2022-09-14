Soccer.ru
ГлавнаяБлогиБесплатные прогнозы на футболЛига Конференций 2022/2023

«АЗ Алкмар» — «Вадуц». Прогноз на матч Лиги конференций (15.09.2022)

вчера, 15:52
Вадуц

Ставки букмекеров

Однозначного фаворита в этой встрече букмекеры выделили без проблем, что подтверждает коэффициент 1.7 на победу «АЗ Алкмара» с форой (-2). Сделать ставку на сенсационную победу гостей можно по коэффициенту 18 в БК Лига Ставок, а в случае ничейного результата залетит коэффициент 8.2.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle1.158.1917.56
Лига Ставок 1.16 8.00 16.00
Мелбет 1.12 8.40 19.00

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 3 забитых мячей составил 1.6, а низовой исход ТМ 3 можно взять по коэффициенту 2.33. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

«АЗ Алкмар» завоевал непростые три очка в стартовом туре, переиграв на выезде «Днепр-1» (1:0), а уже на выходных у клуба состоялось сражение в рамках чемпионата страны, где не удалось определить сильнейшего с «Твенте», ничья (1:1).

«Вадуц» попал в серию из ничьих и если в первом туре Лиги конференций была расписана нулевая с «Аполлоном», то через несколько дней в рамках чемпионата удалось обменяться голами с «Ксамаксом» (1:1).

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «АЗ Алкмара» насчитывает 10 поединков (восемь побед и две ничьих)
  • Ничейная серия «Вадуца» составляет три игры
  • Четыре из пяти последних встреч «АЗ Алкмара» закончились результатом ТМ 2.5
  • В 10 из 11 последних матчей «Вадуц» забивал минимум один гол

Прогноз

Нас ждет игра разных по классу команд. «АЗ Алкмар» будет владеть преимуществом и, скорее всего, добьется положительного для себя результата с разгромным счетом, поэтому предлагаем поставить на победу хозяев с форой (-2) по коэффициенту 1.7 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.83 1.42 2.30 1.62
Лига Ставок 2.38 1.56
Мелбет 2.89 1.36
Все комментарии
tcv87ub2xej2
tcv87ub2xej2
вчера в 19:29
Победу одержит «АЗ Алкмар»
Гость
Авторизуйтесь, чтобы оставить свой комментарий
Отправить
 