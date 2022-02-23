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«Буде-Глимт» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

вчера, 18:26
Будё-Глимт - Селтик

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу норвежской команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.94. Взять победу шотландского клуба предлагают по коэффициенту 2.2. Ничья в игре этих команд стоит 3.93.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.873.782.26
Фонбет 2.95 3.95 2.20
Мелбет 3.07 4.04 2.23
1XBET 3.07 4.04 2.23

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.5. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 2.6. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.56.

Форма команд

«Буде-Глимт» сотворил сенсацию в первом поединке, переиграв соперника (3:1) в его крепости, где считанному количеству клубов удается зацепиться за положительный результат. Воодушевленные победой футболисты целенаправленно готовятся к ответному поединку, так как в течение недели не было предусмотрено игр в рамках национальных турниров.

«Селтик» после тяжелого домашнего поражения (1:3) смог прийти в себя и обыграть в чемпионате Шотландии «Данди» со счетом (3:2). Победа позволила клубу закрепиться на первом месте в таблице и не подпустить ближе «Рейнджерс».

Информация для ставок

  • Беспроигрышная серия «Буде-Глимта» насчитывает 30 матчей
  • «Селтик» выиграл 10 из 11 последних поединков
  • Три из четырех последних игр «Буде-Глимта» завершились результатом «обе забьют»
  • Шесть минувших встреч с участием «Селтика» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Шотландская команда попала в некомфортные для себя условия, проиграв домашнюю встречу. Теперь придется приложить максимум усилий, чтобы сотворить чудо и пройти дальше, но в такой исход совсем не верится. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.93 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.58 1.49 2.06 1.75
Мелбет 2.57 1.48
1XBET 2.57 1.48
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 20:35
Победа команды хозяев в этом матче. Удачи
Мaлик
Мaлик
вчера в 18:42
Чемпион Норвегии удивил в первом матче в Шотландии, переиграв Селтик 3-1. Большое удивление вызывает не сам факт победы, хотя и он тоже, а то, что желто-черные даже не в форме и без тонуса, только за счет товарищеских матчей, смоли выдержать высокий ритм игры и быть такими же эффективными в атаке, как и осенью-зимой прошлого года на пике активности. Очевидно что подопечные Кнутсена форсировали подготовку к сезону.Бело-зеленые уступили 1-3 и теперь отправляются в морозную Норвегию. Естественно, после того, как в первом матче противостояния были сброшены все маски, то отсиживаться в тылах у гостей на поле соперника никто не будет, ведь надо отыгрывать дефицит в 2 гола. Получаем 2 коллектива, которые играют от атаки, не всегда задумываясь о последствиях. БГ, несмотря на гостевую победу, только входит в сезон и действия черно=желтых еще не до конца отлажены, тогда как гостям просто нечего терять и именно действия гостей раскрою игру донельзя. Жду очень огненного и результативного поединка, где ОЗ, при успешной реализации моментов, может спокойно пройти в первой половине встречи.
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