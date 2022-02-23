«Буде-Глимт» — «Селтик». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 18:26

Ставки букмекеров

По котировкам букмекеров однозначным фаворит в этой встрече отсутствует. Поставить на победу норвежской команды можно в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 2.94. Взять победу шотландского клуба предлагают по коэффициенту 2.2. Ничья в игре этих команд стоит 3.93.

За тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают коэффициент 1.5. На низовой исход этого матча (ТМ 2.5) можно загрузить по коэффициенту 2.6. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.56.

Форма команд

«Буде-Глимт» сотворил сенсацию в первом поединке, переиграв соперника (3:1) в его крепости, где считанному количеству клубов удается зацепиться за положительный результат. Воодушевленные победой футболисты целенаправленно готовятся к ответному поединку, так как в течение недели не было предусмотрено игр в рамках национальных турниров.

«Селтик» после тяжелого домашнего поражения (1:3) смог прийти в себя и обыграть в чемпионате Шотландии «Данди» со счетом (3:2). Победа позволила клубу закрепиться на первом месте в таблице и не подпустить ближе «Рейнджерс».

Информация для ставок

Беспроигрышная серия «Буде-Глимта» насчитывает 30 матчей

«Селтик» выиграл 10 из 11 последних поединков

Три из четырех последних игр «Буде-Глимта» завершились результатом «обе забьют»

Шесть минувших встреч с участием «Селтика» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Прогноз

Шотландская команда попала в некомфортные для себя условия, проиграв домашнюю встречу. Теперь придется приложить максимум усилий, чтобы сотворить чудо и пройти дальше, но в такой исход совсем не верится. Предлагаем рискнуть и поставить на ничью по коэффициенту 3.93 в букмекерской конторе Фонбет.