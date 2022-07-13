ФК «Европа» — «Викингур». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

Ставки букмекеров
В ответной встрече соперников эксперты не видят фаворита. Ставки на победу ФК «Европы» в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 2.43, ничью можно сыграть по цене 3.45, а победа «Викингура» оценивается в 2.75.
Рассмотрев линию на голы, делаем вывод, что аналитики не ожидают от команд результативного футбола. Исход ТМ(2,5) можно взять по котировке 1.83, ТБ(2,5) – 1.91.
Форма команд
Первая встреча соперников, которая состоялась 7 июля на Фарерских островах, завершилась домашней победой «Викингура» (1:0), который получил преимущество в борьбе за проход в следующий раунд квалификации Лиги конференций УЕФА.
Прошлый сезон чемпионата Гибралтара ФК «Европа» завершила с серебряными медалями, установив следующие показатели успешности: 15 побед, две ничьи и три поражения с общим счетом 57:21.
«Викингур» в текущем розыгрыше чемпионата Фарерских островов базируется на промежуточном втором месте, заработав 37 баллов за 15 туров. Клуб занес себе в активе 12 побед и одну ничью, при двух проигрышах.
Информация для ставок
- ФК «Европа» проиграла 4 из прошлых 5 матчей на своем поле
- «Викингур» добивался побед в 4 предыдущих гостевых матчах
- «Викингур» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 поединков
- Обмен голами фиксировался в 3 из последних 5 домашних матчей ФК «Европы»
Прогноз
С учетом трендов, которые наблюдаются в матчах ФК «Европы» и «Викингура», рекомендуем поставить на «обе забьют – да» по коэффициенту 1.87 в букмекерской конторе Лига Ставок.