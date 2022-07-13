ФК «Европа» — «Викингур». Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (14.07.2022)

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13 июля 2022, 10:47

Ставки букмекеров

В ответной встрече соперников эксперты не видят фаворита. Ставки на победу ФК «Европы» в линии Лига Ставок идут по коэффициенту 2.43, ничью можно сыграть по цене 3.45, а победа «Викингура» оценивается в 2.75.

Рассмотрев линию на голы, делаем вывод, что аналитики не ожидают от команд результативного футбола. Исход ТМ(2,5) можно взять по котировке 1.83, ТБ (2,5) – 1.91.

Форма команд

Первая встреча соперников, которая состоялась 7 июля на Фарерских островах, завершилась домашней победой «Викингура» (1:0), который получил преимущество в борьбе за проход в следующий раунд квалификации Лиги конференций УЕФА .

Прошлый сезон чемпионата Гибралтара ФК «Европа» завершила с серебряными медалями, установив следующие показатели успешности: 15 побед, две ничьи и три поражения с общим счетом 57:21.

«Викингур» в текущем розыгрыше чемпионата Фарерских островов базируется на промежуточном втором месте, заработав 37 баллов за 15 туров. Клуб занес себе в активе 12 побед и одну ничью, при двух проигрышах.

Информация для ставок

ФК «Европа» проиграла 4 из прошлых 5 матчей на своем поле

«Европа» проиграла 4 из прошлых 5 матчей на своем поле «Викингур» добивался побед в 4 предыдущих гостевых матчах

«Викингур» забивал и пропускал голы в 3 из последних 4 поединков

Обмен голами фиксировался в 3 из последних 5 домашних матчей ФК «Европы»

Прогноз