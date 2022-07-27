«Коньяспор» — БАТЭ. Прогноз на матч квалификации Лиги конференций (28.07.2022)

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сегодня, 14:11

Ставки букмекеров

Безоговорочным фаворитом этой встречи букмекеры считают хозяев поля. Сыграть победу «Коньяспора» компания Лига Ставок предлагает по коэффициенту 1.32, ничья доступна по котировке 4.80, а победа БАТЭ получила цену 8.20.

Эксперты также убеждены, что команды повторят сценарий первого поединка и продемонстрируют результативный футбол. Ставки на ТБ (2,5) гола можно разместить по коэффициенту 1.78, ТМ(2,5) – 2.06.

Форма команд

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Коньяспор

„Коньяспор“ добился колоссального преимущества над соперником по итогам первого матча. На поле БАТЭ турецкий клуб забил сопернику три безответных гола (3:0), сполна оправдав статус фаворита этой пары квалификации Лиги конференций УЕФА .

Выделим, что в отборочный турнир европейского турнира „Коньяспор“ попал на правах третьей команды прошлого розыгрыша чемпионата Турции. БАТЭ на экваторе сезона белорусской лиги занимает первое место рейтинга, имея минимальное преимущество над второй позицией.

Информация для ставок

Серия без побед БАТЭ достигла четырех матчей – две ничьи и два поражения

достигла четырех матчей – две ничьи и два поражения Защита БАТЭ пропускала минимум два гола в 3 последних матчах

пропускала минимум два гола в 3 последних матчах „Коньяспор“ одерживал победы в 6 из последних 8 официальных матчей на домашней арене

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