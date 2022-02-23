«Маккаби» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

Ставки букмекеров
ПСВ в этом матче играет в гостях и не являясь абсолютным фаворитом встречи все же имеет преимущество по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу ПСВ, остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 3.75, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.65.
Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.
Форма команд
«Маккаби» смог сдержать натиск и неплохо провел первую игру против нынешнего соперника, проиграв на его поле с минимальным счетом (0:1),который оставляет шансы на проход дальше. В чемпионате коллектив принял на своем поле «Хапоэль» из Хайфы и без проблем обыграл его со счетом (2:0).
ПСВ зачастую выигрывает спокойно и с более уверенным счетом, но в первой игре с «Маккаби» столкнулся с сопротивлением гостей, победа лишь со счетом (1:0). Далее последовала игра чемпионата Нидерландов, где на также на своем поле клуб сумел обыграть «Херенвен» со счетом (3:1).
Информация для ставок
- «Маккаби» выиграл пять из шести последних поединков
- Победная серия ПСВ насчитывает четыре встречи
- Четыре из пяти минувших игр «Маккаби» закончились результатом ТМ 2.5
- Шесть из семи последних матчей с участием ПСВ завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей
Прогноз
ПСВ желает сохранить добытое в первой игре преимущество и пройти дальше. Верим, что коллектив сможет оформить необходимый для себя результат. Поставить на победу ПСВ можно в БК Фонбет по коэффициенту 2.