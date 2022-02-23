«Маккаби» — ПСВ. Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 18:36

Ставки букмекеров

ПСВ в этом матче играет в гостях и не являясь абсолютным фаворитом встречи все же имеет преимущество по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 2 на победу ПСВ , остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 3.75, а взять победу хозяев можно по коэффициенту 3.65.

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.76 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.05. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.7.

Форма команд

«Маккаби» смог сдержать натиск и неплохо провел первую игру против нынешнего соперника, проиграв на его поле с минимальным счетом (0:1),который оставляет шансы на проход дальше. В чемпионате коллектив принял на своем поле «Хапоэль» из Хайфы и без проблем обыграл его со счетом (2:0).

ПСВ зачастую выигрывает спокойно и с более уверенным счетом, но в первой игре с «Маккаби» столкнулся с сопротивлением гостей, победа лишь со счетом (1:0). Далее последовала игра чемпионата Нидерландов, где на также на своем поле клуб сумел обыграть «Херенвен» со счетом (3:1).

Информация для ставок

«Маккаби» выиграл пять из шести последних поединков

Победная серия ПСВ насчитывает четыре встречи

насчитывает четыре встречи Четыре из пяти минувших игр «Маккаби» закончились результатом ТМ 2.5

Шесть из семи последних матчей с участием ПСВ завершились пробитием тотала больше 2.5 мячей

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