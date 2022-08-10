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«Панатинаикос» — «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (11.08.2022)

сегодня, 16:53
Славия (Прага)

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном противостоянии букмекеры не видят ни один из клубов. Поставить на победу «Славии» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.91. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.12 , а победу «Панатинаикоса» оценили коэффициентом 2.45.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.523.023.17
Лига Ставок 2.40 3.25 3.00
Мелбет 2.43 3.13 2.91

Также в линии букмекеры предлагают 2.32 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Панатинаикос» неделю назад побывал в Чехии и, не сумев поразить ворота соперника, проиграл со счетом (0:2). Теперь перед греческим коллективом стоит непростая задача на своем поле сотворить камбэк и порадовать собравшуюся торсиду.

«Славия» в свою очередь после победы в ЛК успела провести поединок национального чемпионата, где в родных стенах без проблем разгромила «Злин» (4:1). Этот успех должен придать футболистам еще большей уверенности в своих силах, которая в итоге поможет пробиться в следующую стадию еврокубка.

Информация для ставок

  • «Панатинаикос» завершил вничью три из семи последних игр
  • У «Славии» три победы в четырех последних матчах
  • Семь из восьми последних поединков с участием «Панатинаикоса» завершились результатом ТМ 2.5
  • «Славия» забивает минимум по два гола в пяти из шести последних встречах

Прогноз

Гости приедут отстаивать добытое преимущество и играть по счету. Греки с первых минут возьмут мяч под свой контроль и, скорее всего, мы увидим много борьбы и мало голов, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.12 1.74 1.61 2.34
Лига Ставок 2.09 1.69 1.59 2.26
Мелбет 1.61 2.32
Все комментарии
f9sb737ehc96
f9sb737ehc96
сегодня в 17:07
Фаворит матча Панатинаикос
Гость
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