«Панатинаикос» — «Славия». Прогноз на матч Лиги конференций (11.08.2022)

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сегодня, 16:53

Ставки букмекеров

Фаворитом в данном противостоянии букмекеры не видят ни один из клубов. Поставить на победу «Славии» можно в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 2.91. Ничью можно выбрать по коэффициенту 3.12 , а победу «Панатинаикоса» оценили коэффициентом 2.45.

Также в линии букмекеры предлагают 2.32 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 1.93.

Форма команд

«Панатинаикос» неделю назад побывал в Чехии и, не сумев поразить ворота соперника, проиграл со счетом (0:2). Теперь перед греческим коллективом стоит непростая задача на своем поле сотворить камбэк и порадовать собравшуюся торсиду.

«Славия» в свою очередь после победы в ЛК успела провести поединок национального чемпионата, где в родных стенах без проблем разгромила «Злин» (4:1). Этот успех должен придать футболистам еще большей уверенности в своих силах, которая в итоге поможет пробиться в следующую стадию еврокубка.

Информация для ставок

«Панатинаикос» завершил вничью три из семи последних игр

У «Славии» три победы в четырех последних матчах

Семь из восьми последних поединков с участием «Панатинаикоса» завершились результатом ТМ 2.5

«Славия» забивает минимум по два гола в пяти из шести последних встречах

Прогноз

Гости приедут отстаивать добытое преимущество и играть по счету. Греки с первых минут возьмут мяч под свой контроль и, скорее всего, мы увидим много борьбы и мало голов, поэтому предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 по коэффициенту 1.6 в букмекерской конторе Лига Ставок.