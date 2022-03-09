ПСВ – «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

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сегодня, 11:58

Ставки букмекеров

Аналитики считают ПСВ очевидным фаворитом данной встречи. Поставить на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.54. В то же время вероятность выигрыша «Копенгагена» оценивается в 6.75, а пари на ничью можно заключить по котировке 4.40.

Если же анализировать линию голов, то здесь эксперты не отдают предпочтение одному из исходов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ (2,5) голов играются по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

В 1/16 финала Лиги конференций УЕФА ПСВ соперничал с «Маккаби» из Тель-Авива. Представитель Нидерландов сначала обыграл соперника на своем поле (1:0), а затем отстоял нужный результат в Израиле (1:1).

Также у ПСВ неплохо идут дела в голландском чемпионате, где клуб занимает второе место турнирной таблицы, уступая лидеру «Аяксу» только два балла. При этом в активе команды четыре победы кряду в Эрадивизи, а в прошлом туре дома был обыгран «Хераклес» (3:1).

«Копенгаген» сразу попал в 1/8 финала Лиги конференций, выиграв первое место в группе, где также выступали ПАОК , «Слован» и «Линкольн». В шести матчах квартета датский клуб одержал пять побед, допустив только одно поражений.

Отметим, что «Копенгаген» лидирует в датской Суперлиге, имея в активе четыре победы кряду. На минувших выходных команда уверенно победила на домашней арене «Раннерс» (3:0).

Информация для ставок

ПСВ выиграл 4 прошлых матча на домашней арене, забив в общей сложности 11 голов

выиграл 4 прошлых матча на домашней арене, забив в общей сложности 11 голов «Копенгаген» одержал 5 побед подряд в гостях, забив 15 голов в этих играх

Соперники встречались в 2009 году на групповой стадии Лиги Европы – домашняя победа ПСВ (1:0) и ничья на поле «Копенгагена» (1:1)

Прогноз

В этом противостоянии стоит обратить внимание на ставку «обе забьют – да». Такое пари в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.95.