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ПСВ – «Копенгаген». Прогноз на матч Лиги конференций (10.03.2022)

сегодня, 11:58
ПСВ

Ставки букмекеров

Аналитики считают ПСВ очевидным фаворитом данной встречи. Поставить на победу хозяев поля букмекерская компания Фонбет предлагает по коэффициенту 1.54. В то же время вероятность выигрыша «Копенгагена» оценивается в 6.75, а пари на ничью можно заключить по котировке 4.40.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.543.956.29
Мелбет 1.56 4.40 6.50
1XBET 1.56 4.40 6.50

Если же анализировать линию голов, то здесь эксперты не отдают предпочтение одному из исходов. Ставки на ТМ(2,5) и ТБ(2,5) голов играются по одинаковым коэффициентам 1.92.

Форма команд

В 1/16 финала Лиги конференций УЕФА ПСВ соперничал с «Маккаби» из Тель-Авива. Представитель Нидерландов сначала обыграл соперника на своем поле (1:0), а затем отстоял нужный результат в Израиле (1:1).

Также у ПСВ неплохо идут дела в голландском чемпионате, где клуб занимает второе место турнирной таблицы, уступая лидеру «Аяксу» только два балла. При этом в активе команды четыре победы кряду в Эрадивизи, а в прошлом туре дома был обыгран «Хераклес» (3:1).

«Копенгаген» сразу попал в 1/8 финала Лиги конференций, выиграв первое место в группе, где также выступали ПАОК, «Слован» и «Линкольн». В шести матчах квартета датский клуб одержал пять побед, допустив только одно поражений.

Отметим, что «Копенгаген» лидирует в датской Суперлиге, имея в активе четыре победы кряду. На минувших выходных команда уверенно победила на домашней арене «Раннерс» (3:0).

Информация для ставок

  • ПСВ выиграл 4 прошлых матча на домашней арене, забив в общей сложности 11 голов
  • «Копенгаген» одержал 5 побед подряд в гостях, забив 15 голов в этих играх
  • Соперники встречались в 2009 году на групповой стадии Лиги Европы – домашняя победа ПСВ (1:0) и ничья на поле «Копенгагена» (1:1)

Прогноз

В этом противостоянии стоит обратить внимание на ставку «обе забьют – да». Такое пари в линии букмекерской конторы Фонбет идет по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.82 1.42 1.91 1.89 1.52 2.50
Мелбет 1.95 1.95
1XBET 1.95 1.95
Все комментарии
shlomo2
shlomo2
сегодня в 12:19
Последние личные встречи были ещё в 2009 году, поэтому, они никак не могут влиять на нынешний расклад сил. А он таков, что ПСВ гораздо выше, как классом, так и системой. Клуб, который нацелен на атаку обязан забивать как можно больше, а учитывая то, что Копенгаген пока не встречался с противниками такого уровня, - не основания полагать, что их ждёт успех на выезде.
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