«Рома» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч Лиги конференций (14.04.2022)

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вчера, 18:10

Ставки букмекеров

«Рома» этот матч проводит на своем поле и является фаворитом по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на уверенную победу римлян с форой (-1), остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 5.05, а взять победу гостей можно по коэффициенту 8.4.

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» в первом матче открыла счет в первом тайме, но во второй половине не смогла удержать необходимый для себя результат и проиграла (1:2). После этой неудачи команда дома приняла «Салернитану» и завоевала три очка благодаря победе со счетом (2:1). В турнирной таблице клуб после 32 матчей располагается на пятом месте.

«Буде-Глимт» после неожиданной победы над грозным соперником также принял участие в национальном чемпионате и в гостях обыграл «Саннефьерд» со счетом (2:1). В только стартовавшем турнире норвежский коллектив после двух туров занимает четвертое место с четырьмя очками в активе.

Информация для ставок

«Рома» лишь один раз проиграла в последних 11 матчах

«Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми последних игр

Три из четырех последних поединков «Ромы» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей

Шесть последних встречи с участием «Буде-Глимта» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» в первой игре не смогла победить, и теперь эта цель остается главной на ответный поединок. Верим в успех «волков» и проход в полуфинал ЛК, поэтому предлагаем поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95.