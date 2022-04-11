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«Рома» — «Буде-Глимт». Прогноз на матч Лиги конференций (14.04.2022)

вчера, 18:10
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

«Рома» этот матч проводит на своем поле и является фаворитом по котировкам букмекеров. Линия букмекерской конторы Фонбет предлагает коэффициент 1.55 на уверенную победу римлян с форой (-1), остановиться на ничейном результате можно по коэффициенту 5.05, а взять победу гостей можно по коэффициенту 8.4.

Лига конференций 2021/2022
Рома
Будё-Глимт
- : -
14 апреля 2022, 22:00
четверг
1 - 2
Первый матч
Трансляция
Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.375.168.60
Фонбет 1.37 5.00 8.50
Мелбет 1.41 5.25 8.20
1XBET 1.41 5.25 8.20

Также в линии букмекеры дают коэффициент 1.65 за ТБ 2.5 и ТМ 2.5 по коэффициенту 2.2. Исход «обе забьют» можно выбрать по коэффициенту 2.

Форма команд

«Рома» в первом матче открыла счет в первом тайме, но во второй половине не смогла удержать необходимый для себя результат и проиграла (1:2). После этой неудачи команда дома приняла «Салернитану» и завоевала три очка благодаря победе со счетом (2:1). В турнирной таблице клуб после 32 матчей располагается на пятом месте.

«Буде-Глимт» после неожиданной победы над грозным соперником также принял участие в национальном чемпионате и в гостях обыграл «Саннефьерд» со счетом (2:1). В только стартовавшем турнире норвежский коллектив после двух туров занимает четвертое место с четырьмя очками в активе.

Информация для ставок

  • «Рома» лишь один раз проиграла в последних 11 матчах
  • «Буде-Глимт» выиграл шесть из восьми последних игр
  • Три из четырех последних поединков «Ромы» закончились пробитием тотала больше 2.5 мячей
  • Шесть последних встречи с участием «Буде-Глимта» завершились результатом «обе забьют»

Прогноз

«Рома» в первой игре не смогла победить, и теперь эта цель остается главной на ответный поединок. Верим в успех «волков» и проход в полуфинал ЛК, поэтому предлагаем поставить на победу «Ромы» с форой (-1.5) в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.95.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.39 1.61 1.85 1.99
Фонбет 2.30 1.60
Мелбет 2.40 1.64
1XBET 2.40 1.64
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 22:45
Победа команды "Рома" в этом матче.
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yhmhgbkw9g6n
вчера в 19:57
Футбольный клуб «Рома» выиграет матч.
kb6hbytmt7cp
kb6hbytmt7cp
вчера в 18:57
Футбольный клуб «Рома» одержит победу.
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