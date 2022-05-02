«Рома» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (05.05.2022)

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вчера, 12:14

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.21 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.55. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.77. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Рома» в последнем туре чемпионата Италии принимала на своем поле «Болонью» и не смогла поразить ворота неуступчивого соперника, ничья (0:0). Эта ничья стала третьей за последние четыре игры. Команда продолжает бороться за путевку в еврокубки, находясь на пятом месте в турнирной таблице.

«Лестер Сити» после домашней ничьей (1:1) в первом поединке ЛК, отправился в Лондон на противостояние с «Тоттенхэмом». Набрать зачетных баллов не удалось, на табло было зафиксировано поражение со счетом (1:3). После 33 сыгранных туров коллектив занимает 11 место в таблице и отстает от зоны еврокубков на 10 очков.

Информация для ставок

Безвыигрышная серия «Ромы» насчитывает четыре матча

У «Лестера» три ничьих в последних пяти поединках

Три из четырех последних встречи и «Ромы» и «Лестера» закончились результатом ТМ 2.5

«Лестер» забивает на выезде в шести играх подряд

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. На кону путевка в финал, поэтому верим, что забивать будут оба клуба. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.