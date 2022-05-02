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«Рома» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (05.05.2022)

вчера, 12:14
Рома (Рим)

Ставки букмекеров

Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.21 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.55. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
2.203.323.59
Фонбет 2.15 3.30 3.50
Мелбет 2.25 3.54 3.64
1XBET 2.25 3.54 3.64
BetBoom 2.15 3.31 3.55

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.77. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.

Форма команд

«Рома» в последнем туре чемпионата Италии принимала на своем поле «Болонью» и не смогла поразить ворота неуступчивого соперника, ничья (0:0). Эта ничья стала третьей за последние четыре игры. Команда продолжает бороться за путевку в еврокубки, находясь на пятом месте в турнирной таблице.

«Лестер Сити» после домашней ничьей (1:1) в первом поединке ЛК, отправился в Лондон на противостояние с «Тоттенхэмом». Набрать зачетных баллов не удалось, на табло было зафиксировано поражение со счетом (1:3). После 33 сыгранных туров коллектив занимает 11 место в таблице и отстает от зоны еврокубков на 10 очков.

Информация для ставок

  • Безвыигрышная серия «Ромы» насчитывает четыре матча
  • У «Лестера» три ничьих в последних пяти поединках
  • Три из четырех последних встречи и «Ромы» и «Лестера» закончились результатом ТМ 2.5
  • «Лестер» забивает на выезде в шести играх подряд

Прогноз

Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. На кону путевка в финал, поэтому верим, что забивать будут оба клуба. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.47 1.58 1.78 2.10
Фонбет 1.77 2.05
Мелбет 1.85 2.16
1XBET 1.85 2.16
Все комментарии
Gahi
Gahi
вчера в 16:50
Победа команды "Ромы" в этом матче.
epjpw2vmf68a
epjpw2vmf68a
вчера в 15:19
Футбольный клуб «Рома» одержит победу.
g63kduyz4d2h
g63kduyz4d2h
вчера в 14:18
Футбольный клуб «Рома» выиграет матч.
shlomo2
shlomo2
вчера в 12:51
По сути, для Лестера тут повторяется четвертьфинальная ситуация, когда он сначала осторожничал в первой игре с тоже зрелым и умудренным европейской сценой голландским ПСВ Эйндховеном (ничья в Англии 0:0). А затем выдал впечатляющий отрезок в Нидерландах в ответке, добившись волевого успеха со счетом 2:1. Считаю, что здесь преимущество в коэффициентах отдано Роме только благодаря ее хозяйскому реноме. Ну а в, как минимум, равном игровом положении удача в той же степени может запросто развернуться лицом и к футболистам Лестера. Или сегодняшний Рим это прям непобедимый кремень для крепкого представителя АПЛ??!
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