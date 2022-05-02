«Рома» — «Лестер Сити». Прогноз на матч Лиги конференций (05.05.2022)

Ставки букмекеров
Букмекеры так и не определились, на чьей стороне будет преимущество в этой игре. Линия БК Фонбет предлагает коэффициент 2.21 победу хозяев, тогда как успех гостей оценивается по коэффициенту 3.55. Остановить свой выбор на ничейном результате можно по коэффициенту 3.5.
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Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают по коэффициенту 2.02. Низовой исход матча (ТМ 2.5) стоит 1.77. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.85.
Форма команд
«Рома» в последнем туре чемпионата Италии принимала на своем поле «Болонью» и не смогла поразить ворота неуступчивого соперника, ничья (0:0). Эта ничья стала третьей за последние четыре игры. Команда продолжает бороться за путевку в еврокубки, находясь на пятом месте в турнирной таблице.
«Лестер Сити» после домашней ничьей (1:1) в первом поединке ЛК, отправился в Лондон на противостояние с «Тоттенхэмом». Набрать зачетных баллов не удалось, на табло было зафиксировано поражение со счетом (1:3). После 33 сыгранных туров коллектив занимает 11 место в таблице и отстает от зоны еврокубков на 10 очков.
Информация для ставок
- Безвыигрышная серия «Ромы» насчитывает четыре матча
- У «Лестера» три ничьих в последних пяти поединках
- Три из четырех последних встречи и «Ромы» и «Лестера» закончились результатом ТМ 2.5
- «Лестер» забивает на выезде в шести играх подряд
Прогноз
Нет сомнений в том, что мы увидим качественный футбол в исполнении двух очень организованных коллективов. На кону путевка в финал, поэтому верим, что забивать будут оба клуба. Рекомендуем сделать ставку на «обе забьют» по коэффициенту 1.85 в букмекерской конторе Фонбет.