«Спарта» — «Партизан». Прогноз на матч Лиги конференций (17.02.2022)

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вчера, 14:38

Ставки букмекеров

Букмекерские конторы не смогли определиться с явным фаворитом встречи, но небольшое преимущество решили дать хозяевам. Загрузить на победу «Спарты» можно по коэффициенту 2 в БК Фонбет. Если есть вера в победу «Партизана», то порадует коэффициент 3.6. Ничья оценивается по коэффициенту 3.62.

В случае открытой игры с большим количеством забитых голов можно взять ТБ 2.5 за 1.9. Если верить, что матч не станет результативным, то можно взять ТМ 2.5 за 1.87. Ставка на «обе забьют» дается по коэффициенту 1.8.

Форма команд

«Спарта» последние два поединка провела с принципиальными соперниками. Сначала на пути команды стояли соседи по городу – «Славия». Ее в рамках 1/4 финала кубка удалось обыграть со счетом (2:0), а дальше последовала встреча с «Викторией», которая в голевой перестрелке завершилась ничьей (2:2).

«Партизан» провел лишь одну официальную встречу перед данным поединком, в которой смог спокойно обыграть «Раднички» из города Ниш. После 22 туров коллектив лидирует в турнирной таблице, опережая «Црвену Звезду» на пять зачетных баллов.

Информация для ставок

«Спарта» победила лишь раз в последних четырех поединках

«Партизан» выиграл четыре последних выездных официальных матча

Четыре из пяти последних встречи «Спарты» закончились результатом ТБ 2.5

2.5 «Партизан» лишь один раз в пяти минувших играх смог сохранить ворота в неприкосновенности

Прогноз

Оба клуба горят желанием победить в данном поединке. «Спарта» на своем поле будет всеми силами стараться навязать свой футбол, но скорее всего нас будет ждать равная игра. Предлагаем поставить на «обе забьют» в букмекерской конторе Фонбет. Коэффициент на данный исход составит 1.8.