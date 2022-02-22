«Витесс» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

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вчера, 17:16

Ставки букмекеров

Шансы хозяев поля на успех в этой игре выше. Поставить на победу «Витесса» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.79, ничья получила цену 3.98, а победа «Рапида» идет по котировке 4.65.

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют высокую результативность. Исход ТБ (2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

Первая встреча оппонентов, которая проходила неделю назад в Австрии, завершилась домашней победой «Рапида» со счетом 2:1.

После этого команды синхронно сыграли ничейные матчи в национальных чемпионатах «Витесс» продлил серию без побед игрой с «Утрехтом» (1:1) до пяти встреч, а «Рапид» разделил очки в гостевой игре против «Штурма» (2:2).

Отметим, что в чемпионате Нидерландов «Витесс» базируется на шестой строчке со следующими результатами: 11 побед, 4 ничьи и восемь поражений. У «Рапида» положение в австрийской Бундеслиге следующее – третья позиция и 33 балла в активе, что дает клубу гарантию участия в турнире плей-офф.

Информация для ставок

В 3 из последних 5 домашних матчей «Витесса» сыграла ставка ТБ (2,5)

(2,5) «Рапид» завершил на ТБ (2,5) 4 последних гостевых поединка

(2,5) 4 последних гостевых поединка «Витесс» проиграл 4 из прошлых 5 поединков во всех турнирах

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