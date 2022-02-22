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«Витесс» — «Рапид». Прогноз на матч Лиги конференций (24.02.2022)

вчера, 17:16

Ставки букмекеров

Шансы хозяев поля на успех в этой игре выше. Поставить на победу «Витесса» букмекерская контора Фонбет предлагает по коэффициенту 1.79, ничья получила цену 3.98, а победа «Рапида» идет по котировке 4.65.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.683.944.76
Фонбет 1.75 3.85 4.60
Мелбет 1.81 3.98 4.58
1XBET 1.81 3.98 4.58

Эксперты также считают, что команды продемонстрируют высокую результативность. Исход ТБ(2,5) можно сыграть по коэффициенту 1.88, ТМ(2,5) – 2.02.

Форма команд

Первая встреча оппонентов, которая проходила неделю назад в Австрии, завершилась домашней победой «Рапида» со счетом 2:1.

После этого команды синхронно сыграли ничейные матчи в национальных чемпионатах «Витесс» продлил серию без побед игрой с «Утрехтом» (1:1) до пяти встреч, а «Рапид» разделил очки в гостевой игре против «Штурма» (2:2).

Отметим, что в чемпионате Нидерландов «Витесс» базируется на шестой строчке со следующими результатами: 11 побед, 4 ничьи и восемь поражений. У «Рапида» положение в австрийской Бундеслиге следующее – третья позиция и 33 балла в активе, что дает клубу гарантию участия в турнире плей-офф.

Информация для ставок

  • В 3 из последних 5 домашних матчей «Витесса» сыграла ставка ТБ(2,5)
  • «Рапид» завершил на ТБ(2,5) 4 последних гостевых поединка
  • «Витесс» проиграл 4 из прошлых 5 поединков во всех турнирах

Прогноз

«Витесс» и «Рапид» действуют с прицелом на атаку, от чего, очень часто страдает оборона обеих команд. Рекомендуем пари на ТБ(2,5) голов по коэффициенту 1.88 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.93 1.40 2.02 1.80 1.55 2.44
Фонбет 1.95 1.85
Мелбет 2.02 1.88
1XBET 2.02 1.88
Все комментарии
Mekail
Mekail
вчера в 19:19
Я обращаюсь к людям, которые занимались выставлением коэффициентов на данный матч, вы вообще видели игру голландского Витесса в последнее время? Который как чумной выглядит нынче в обороне, не зная что ему делать с мячом и куда его отбить, чтобы обезопасить свои ворота хотя бы на пару минут!... Похожим разболтанным образом действовал Витесс в защите и в первом матче 1.16 финала Лиги Конференций УЕФА с австрийским Рапидом, где "желто-черным" очень повезло отделаться лишь 2-мя пропущенными голами (поражение 1:2)!... Что касается самих гостей, то они прибывают в Арнем с хорошим настроением, где Рапид наверняка постарается закрепить вышеупомянутый успех.... По моему субъективному мнению, гол в ворота совсем неубедительного в обороне Витесса здесь является лишь делом времени. Который, кстати, имеет гораздо меньше еврокубкового опыта, чем Рапид Вена, что и, скорее всего, послужит тут решающим фактором в определении конечного победителя. Ну а я поставлю без всяких вымудрений на ИТБ 2 (0.5)...
Carl Lewis
Carl Lewis
вчера в 18:28
Будет ничья.
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