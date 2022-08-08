«Виктория» (Гимараеш) — «Хайдук». Прогноз на матч Лиги конференций (10.08.2022)

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сегодня, 12:21

Ставки букмекеров

Явного фаворита в этом матче нет. Поставить на победу «Хайдука» можно в БК Лига Ставок по коэффициенту 2.85. Поверить в победу хозяев поля предлагают по коэффициенту 2.43, а взять ничью можно за 3.22.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры дают за 2. 1, а тотал меньше 2.5 стоит 1.72. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 1.83.

Форма команд

«Витория» неожиданно для многих проиграла выездную встречу нынешнему сопернику со счетом (1:3), чем очень усложнила себе дальнейшее продвижение по сетке квалификации. Также клуб успел стартовать в национальном чемпионате, где в первом туре на выезде обыграл «Шавиш» с минимальным счетом (1:0).

«Хайдук» после уверенной домашней победы не принимал участия в своем, хоть он и стартовал уже почти месяц назад. Коллектив целенаправленно готовился к ответной встрече и сделает все возможное для прохождения в следующий раунд турнира.

Информация для ставок

«Витория» потерпела лишь одно поражение в последних десяти играх

Победная серия «Хайдука» составляет три игры

Три из четырех минувших поединков «Витории» закончились результатом «обе забьют – нет»

Четыре из пяти последних встречи «Хайдука» завершились результатом ТМ 2.5

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