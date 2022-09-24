Азербайджан — Казахстан. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

Ставки букмекеров
Хозяева поля не считаются в этом противостоянии абсолютным фаворитом. Загрузить на Азербайджан можно по коэффициенту 2.2, в тоже время ставки на успех Казахстана принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3. 5. Выбрать в линии ничью можно за 3.2.
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сегодня, 19:00
Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.
Форма команд
Азербайджан благодаря двум победам в последних турах сумел спастись от угрозы вылета и уже точно обеспечил себе прописку на будущий сезон в Лиге С. Коллектив сначала на своем поле оказался сильнее Беларуси (2:1), а затем в гостях неожиданно обыграл Словакию (2:1).
Казахстан удивил своей игрой и результатами всю футбольную общественность, досрочно заняв первое место в столь непростой группе. Казахи не проиграли в турнире ни одного матча и, имея в активе 13 очков, превратили заключительную игру в формальность.
Информация для ставок
- Азербайджан потерпел четыре поражения в последних семи встречах
- Беспроигрышная серия Казахстана насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)
- Три минувшие очные встречи завершились сухими победами Казахстана
- Шесть из семи последних игр Азербайджана закончились результатом ТМ 2.5
Прогноз
Нас ожидает боевая игра без тотального преимущества одной из команд. Рискнем предположить, что победитель определен не будет и предлагаем поставить на ничью в этом поединке можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.