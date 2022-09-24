Азербайджан — Казахстан. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (25.09.2022)

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вчера, 16:23

Ставки букмекеров

Хозяева поля не считаются в этом противостоянии абсолютным фаворитом. Загрузить на Азербайджан можно по коэффициенту 2.2, в тоже время ставки на успех Казахстана принимают в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 3. 5. Выбрать в линии ничью можно за 3.2.

Достаточно интересные цифры можно наблюдать в разделе тоталов. Коэффициент на тотал больше 2.5 забитых мячей составил 2.5, а низовой исход ТМ 2.5 можно взять по коэффициенту 1.55. Поставить на то, что обе команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.1.

Форма команд

Азербайджан благодаря двум победам в последних турах сумел спастись от угрозы вылета и уже точно обеспечил себе прописку на будущий сезон в Лиге С. Коллектив сначала на своем поле оказался сильнее Беларуси (2:1), а затем в гостях неожиданно обыграл Словакию (2:1).

Казахстан удивил своей игрой и результатами всю футбольную общественность, досрочно заняв первое место в столь непростой группе. Казахи не проиграли в турнире ни одного матча и, имея в активе 13 очков, превратили заключительную игру в формальность.

Информация для ставок

Азербайджан потерпел четыре поражения в последних семи встречах

Беспроигрышная серия Казахстана насчитывает пять матчей (четыре победы и ничья)

Три минувшие очные встречи завершились сухими победами Казахстана

Шесть из семи последних игр Азербайджана закончились результатом ТМ 2.5

Прогноз

Нас ожидает боевая игра без тотального преимущества одной из команд. Рискнем предположить, что победитель определен не будет и предлагаем поставить на ничью в этом поединке можно по коэффициенту 3.2 в букмекерской конторе Лига Ставок.