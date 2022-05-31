Беларусь — Словакия. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (03.06.2022)

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вчера, 11:25

Ставки букмекеров

Если посмотреть на линию букмекерской конторы Фонбет, можно сделать вывод, что букмекеры определились с явным фаворитом этого поединка. Это сборная Словакии, коэффициент на победу которой составляет 1.62. Успех Беларуси оценивают по коэффициенту 5.5. Ставка на ничейный результат принесет игроку выигрыш с коэффициентом 3.75.

Букмекеры не верят в большое количество мячей и предлагают ставку на ТБ 2.5 – 2.13. Сделать ставку на низовой матч ТМ 2.5 можно за 1.7. Невелика вероятность того, что команды обменяются голами. На такой вариант коэффициент составляет 2.15.

Форма команд

Беларусь отлично провела товарищеские матчи, состоявшиеся в первый месяц весны. Соперниками выступали экзотические по футбольным меркам сборные Индии и Бахрейна, с которыми удалось разобраться со счетом (3:0) и (1:0) соответственно.

Словакия в свою очередь сыграла с северными странами, которые славятся своей неуступчивостью. Первым соперником стала сборная Норвегии, и она нанесла словакам поражение со счетом (0:2). Через несколько дней последовала встреча с Финляндией и здесь уже была добыта победа с зеркальным счетом (2:0).

Информация для ставок

Победная серия Беларуси насчитывает три встречи

Минувший очный поединок завершился победой Беларуси (1:0)

У Словакии одно поражение в последних пяти играх

Словакия забивает минимум два гола в четырех из пяти последних матчах

Прогноз

Поединок, в котором есть очевидный фаворит и аутсайдер. Скорее всего, словаки будут доминировать на протяжении всей игры и без проблем выиграют. Предлагаем сделать ставку на успех гостей в букмекерской конторе Фонбет по коэффициенту 1.62.