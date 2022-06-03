Гибралтар – Северная Македония. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2022)

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вчера, 23:03

Ставки букмекеров

Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются македонцы. Загрузить на их победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае невероятной победы хозяев игроков порадует фантастический коэффициент 23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.6.

Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.55 ( ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.48. Обмен голами в этой игре стоит 2.8.

Форма команд

Национальная сборная Гибралтара неудачно съездила в гости к Грузии, без шансов сгорев там (0:4). В конце марта коллектив провел два товарищеских поединка против сборных Фарерских островов и Гренады и оба сражения завершились нулевой ничьей.

Северная Македония еще совсем недавно сражалась за путевку на Чемпионат мира в Катаре, и если в полуфинальном матче удалось сотворить сенсацию и выбить действующего чемпиона Европы Италию (1:0), то в финальной битве фортуна уже не была на стороне македонцев, поражение от Португалии (0:2). Лига наций началась поединком с Болгарией, который завершился вничью (1:1).

Информация для ставок

Гибралтар завершил вничью три из одиннадцати последних игр

Северная Македония победила трижды пяти последних матчах

Два минувших очных поединка завершились поражением Гибралтара (0:2) и (0:4)

Шесть из восьми последних встреч Северной Македонии закончились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Нет сомнений, что Северная Македония спокойно победит и завоюет заветные три очка. Легко не будет, но верим в успех гостей с разницей минимум в два мяча. Предлагаем сделать ставку на победу Северной Македнии с форой (-2) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.