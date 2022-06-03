Гибралтар – Северная Македония. Прогноз на матч Лиги наций (05.06.2022)

Ставки букмекеров
Конечно же, однозначным фаворитом этой встречи являются македонцы. Загрузить на их победу с форой (-2) можно по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет. В случае невероятной победы хозяев игроков порадует фантастический коэффициент 23. Ничью можно выбрать по коэффициенту 8.6.
|
- : -
завтра, 19:00
Букмекеры верят, что в матче будут забитые мячи. Сделать ставку на то, что поединок будет насыщенным на голы можно по коэффициенту 1.55 (ТБ 2.5). Поставить на низовой матч (ТМ 2.5) можно по коэффициенту 2.48. Обмен голами в этой игре стоит 2.8.
Форма команд
Национальная сборная Гибралтара неудачно съездила в гости к Грузии, без шансов сгорев там (0:4). В конце марта коллектив провел два товарищеских поединка против сборных Фарерских островов и Гренады и оба сражения завершились нулевой ничьей.
Северная Македония еще совсем недавно сражалась за путевку на Чемпионат мира в Катаре, и если в полуфинальном матче удалось сотворить сенсацию и выбить действующего чемпиона Европы Италию (1:0), то в финальной битве фортуна уже не была на стороне македонцев, поражение от Португалии (0:2). Лига наций началась поединком с Болгарией, который завершился вничью (1:1).
Информация для ставок
- Гибралтар завершил вничью три из одиннадцати последних игр
- Северная Македония победила трижды пяти последних матчах
- Два минувших очных поединка завершились поражением Гибралтара (0:2) и (0:4)
- Шесть из восьми последних встреч Северной Македонии закончились результатом «обе забьют – нет»
Прогноз
Нет сомнений, что Северная Македония спокойно победит и завоюет заветные три очка. Легко не будет, но верим в успех гостей с разницей минимум в два мяча. Предлагаем сделать ставку на победу Северной Македнии с форой (-2) по коэффициенту 1.65 в букмекерской конторе Фонбет.