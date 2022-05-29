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«Испания» – «Португалия». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (02.06.2022)

29 мая 2022, 15:44
Испания - Португалия

Ставки букмекеров

Испания считается фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.23, ничья в игре предлагается за 3.20, а победа Португалии за 3.45 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
Pinnacle2.223.333.62
Фонбет 2.15 3.25 3.55
Мелбет 2.23 3.42 3.62
1XBET 2.23 3.42 3.62
BetBoom 2.16 3.22 3.62

Эксперты ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.70, а ТБ (2.5) по 2.15.

Форма команд

Испания в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 20 матчей. В 13 играх добыт максимальный результат, в четырех случаях расписана «мировая», а в трех встречах допущено поражение. В последних пяти матчах четыре поединка выиграно, а один проигран. В крайнем противостоянии верх взят над Исландией (5:0).

Португалия в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 игр. 11 матчей завершились победным результатом, четыре встречи сыграно вничью, а три проиграно. В предшествующих пяти поединках три игры выиграно, в одной расписана «мировая» и допущено поражение. В крайнем противостоянии взят верх над Македонией (2:0).

Информация для ставок

  • 10 из 15 последних матчей Испании завершились с более 2.5 голами
  • В 11 из 15 последних матчах Португалия забила более 1.5 голов
  • В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Португалия забьет гол, с коэффициентом 1.45 в БК Фонбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.36 1.64 1.74 2.19 1.37 3.25
Фонбет 1.70 2.15
Мелбет 1.76 2.24
1XBET 1.76 2.24
BetBoom 2.36 1.60 1.69 2.19 1.37 3.11
Все комментарии
Gahi
Gahi
29 мая в 23:07
Победа или ничья команды хозяев поля в этом матче. Удачи
shlomo2
shlomo2
29 мая в 18:22
Испания не проиграет
7wdrjjxhw5wd
7wdrjjxhw5wd
29 мая в 16:06
Фаворит матча «Испания»
Гость
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