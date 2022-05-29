«Испания» – «Португалия». Прогноз на матч Лиги Наций УЕФА (02.06.2022)

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29 мая 2022, 15:44

Ставки букмекеров

Испания считается фаворитом предстоящего матча. Ставки на победу хозяев принимают с коэффициентом 2.23, ничья в игре предлагается за 3.20, а победа Португалии за 3.45 в БК Фонбет.

Эксперты ожидают низового исхода противостояния. Ставка ТМ (2.5) котируется по 1.70, а ТБ (2.5) по 2.15.

Форма команд

Испания в 2021 и 2022 календарных годах сыграла 20 матчей. В 13 играх добыт максимальный результат, в четырех случаях расписана «мировая», а в трех встречах допущено поражение. В последних пяти матчах четыре поединка выиграно, а один проигран. В крайнем противостоянии верх взят над Исландией (5:0).

Португалия в 2021 и 2022 календарных годах провела 18 игр. 11 матчей завершились победным результатом, четыре встречи сыграно вничью, а три проиграно. В предшествующих пяти поединках три игры выиграно, в одной расписана «мировая» и допущено поражение. В крайнем противостоянии взят верх над Македонией (2:0).

Информация для ставок

10 из 15 последних матчей Испании завершились с более 2.5 голами

В 11 из 15 последних матчах Португалия забила более 1.5 голов

В четырех из пяти последних очных встречах не было голов или забила только одна команда

Прогноз

Взяв во внимание форму команд, актуальную статистику и историю очных противостояний, предлагаем заиграть ставку на то, что Португалия забьет гол, с коэффициентом 1.45 в БК Фонбет.