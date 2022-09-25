Косово — Кипр. Прогноз на матч Лиги наций УЕФА (27.09.2022)

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вчера, 22:13

Ставки букмекеров

Коэффициенты на данный поединок выглядят следующим образом: взять победу хозяев можно за 1.67 в букмекерской конторе Лига Ставок, в случае победы киприотов зайдет приятный коэффициент 5.1, а ничью можно выбрать по коэффициенту 3.9.

Тотал больше 2.5 мячей в этой встрече букмекеры предлагают за 2.3. Низовой исход матча (ТМ 2.5) можно взять за 1.65. Поставить на то, что команды обменяются голами можно по коэффициенту 2.2.

Форма команд

Косово после двух кряду поражений от Греции (0:2) и Северной Ирландии (1:2) ухудшил свое турнирное положение и теперь в случае неудачи в данном поединке рискует понизиться в классе. После пяти туров в активе у команды всего шесть очков и лишь на один пункт опережает своих преследователей.

Кипр занимает последнее место, но имеет все шансы спастись, но для этого обязательно нужно побеждать. Коллектив уже сумел несколько дней назад продемонстрировать характер, переиграв на своем поле Грецию (1:0) и теперь намерен повторить успех вновь.

Информация для ставок

Сборная Косово проиграла три из четырех последних матчей

У Кипра одна победа в последних пяти поединках

В 12 из 13 последних встречах с участием Косово было забито минимум два гола

Шесть из семи последних игр Кипра завершились результатом «обе забьют – нет»

Прогноз

Данный поединок будет наполнен единоборствами на каждом участке поля. Ответственность за результат будет давить на футболистов обеих команд, поэтому сосредоточатся в первую очередь на защите своих ворот. Предлагаем сделать ставку на ТМ 2.5 в букмекерской конторе Лига Ставок по коэффициенту 1.65.