«Лилль» — «Монпелье». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.04.2021)

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вчера, 07:18

В 33-м туре Лиги 1 «Лилль» дома сыграет с «Монпелье». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на этот поединок.

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры прогнозируют успех лидера Лиги 1. Ставки на победу «Лилля» БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.68. Заключить пари на ничью можно с котировкой 4.08, а победа «Монпелье» представлена коэффициентом 5.7.

На результативность поединка выставлена следующая линия: тотал меньше (2,5) голов – 1.94, больше – 2.00.

Форма команд

Две победы кряду позволили «Лиллю» вернуть себе статус единоличного лидера чемпионата Франции. Сначала «доги» победили в гостях прямого конкурента в лице ПСЖ (1:0), а в прошлом туре уверенно переиграли в гостях «Метц» (2:0). До этого команда Кристофа Гальтье сыграла вничью с «Монако» (0:0) и уступила «Ниму» (1:2), а также вылетела из Кубка Франции,, проиграв ПСЖ (0:3).

«Монпелье» — восьмая команда французской Лиги 1. К грядущему поединку «паладины» подходят с затяжной серией без поражений – 12 матчей (9 в чемпионате и 3 в кубке). 10 апреля подопечные Мишеля Тер-Закаряна разделили очки с «Марселем» (3:3), а перед этим выбили из Кубка страны скромный «Вольтижер» (1:0).

Информация для ставок

5 из 6 прошлых матчей «Монпелье» в Лиге 1 завершились вничью

«Лилль» не проигрывал в 13 из 14 предыдущих домашних поединков чемпионата

В 5 из 6 предыдущих матчей «Лилля» в Лиге 1 сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Лиллю» крайне нежелательно терять очки в предстоящем матче, если «доги» всерьез нацелены на чемпионский титул. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лилля» и ТМ (4,5) по коэффициенту 1.95 в БК Мелбет.