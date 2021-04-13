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«Лилль» — «Монпелье». Прогноз на матч чемпионата Франции (16.04.2021)

вчера, 07:18

В 33-м туре Лиги 1 «Лилль» дома сыграет с «Монпелье». Вашему вниманию прогноз и обзор ставок на этот поединок.

Ставки на футбольные матчи
  1 X 2
1.634.235.78
Лига Ставок 1.65 3.95 5.60
Фонбет 1.60 4.00 5.70
BetBoom 1.66 4.15 5.30

Ставки букмекеров

В этом матче букмекеры прогнозируют успех лидера Лиги 1. Ставки на победу «Лилля» БК Мелбет принимает по коэффициенту 1.68. Заключить пари на ничью можно с котировкой 4.08, а победа «Монпелье» представлена коэффициентом 5.7.

На результативность поединка выставлена следующая линия: тотал меньше (2,5) голов – 1.94, больше – 2.00.

Форма команд

Две победы кряду позволили «Лиллю» вернуть себе статус единоличного лидера чемпионата Франции. Сначала «доги» победили в гостях прямого конкурента в лице ПСЖ (1:0), а в прошлом туре уверенно переиграли в гостях «Метц» (2:0). До этого команда Кристофа Гальтье сыграла вничью с «Монако» (0:0) и уступила «Ниму» (1:2), а также вылетела из Кубка Франции,, проиграв ПСЖ (0:3).

«Монпелье» — восьмая команда французской Лиги 1. К грядущему поединку «паладины» подходят с затяжной серией без поражений – 12 матчей (9 в чемпионате и 3 в кубке). 10 апреля подопечные Мишеля Тер-Закаряна разделили очки с «Марселем» (3:3), а перед этим выбили из Кубка страны скромный «Вольтижер» (1:0).

Информация для ставок

  • 5 из 6 прошлых матчей «Монпелье» в Лиге 1 завершились вничью
  • «Лилль» не проигрывал в 13 из 14 предыдущих домашних поединков чемпионата
  • В 5 из 6 предыдущих матчей «Лилля» в Лиге 1 сыграла ставка на ТМ (2,5)

Прогноз

«Лиллю» крайне нежелательно терять очки в предстоящем матче, если «доги» всерьез нацелены на чемпионский титул. Предлагаем рассмотреть ставку на победу «Лилля» и ТМ (4,5) по коэффициенту 1.95 в БК Мелбет.

Ставки на футбольные матчи
  Тм(2.0) Тб(2.0) Тм(2.5) Тб(2.5) Тм(3) Тб(3)
Pinnacle 2.77 1.50 1.92 1.99 1.48 2.83
Лига Ставок 2.70 1.48 1.86 1.95 1.48 2.70
BetBoom 2.79 1.47 1.91 1.95 1.52 2.61
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shlomo
shlomo
вчера в 07:25
Хозяева фавориты матча
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