«Лилль» — «Спарта». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 07:32

В пятом туре групповой стадии Лиги Европы сыграют «Лилль» и «Спарта». Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

«Лилль» — очевидный фаворит предстоящего матча, который состоится на стадионе «Пьер Моруа». За победу хозяев букмекерские конторы предложили коэффициент 1.44. «Спарта» выступает в роли аутсайдера встречи, победу которого можно сыграть за 6.80. Вероятность того, что команды сыграют вничью, букмекеры оценили в 5.40.

Также БК предполагают, что команды покажут результативный футбол. За ставку ТБ (2,5) предложен коэффициент 1.59, ТМ (2,5) – 2.51.

Форма команд

«Лилль» занимает первое место в квартете H. Французская команда набрала восемь очков: в играх с «Миланом» (1:1 и 3:0), «Селтиком» (2:2) и «Спартой» (4:1).

«Спарта» накануне пятого тура Лиги Европы расположилась на третьей позиции в группе. Клубу из Праги удалось поправить положение за счет двух побед кряду, которые были оформлены в домашнем и гостевом противостоянии с «Селтиком» (4:1 и 4:1). После стартового поражения от «Лилля» чешский коллектив крупно уступил в гостях «Милану» (0:3).

29 ноября «Лилль» в чемпионате Франции сыграл вничью против «Сент-Этьена» в гостях (1:1). «Спарта» в чешской лиге с минимальным счетом одолела на выезде «Теплице» (1:0).

Информация для ставок

Ставка на ТБ (2,5) сыграла в 7 прошлых матчах «Спарты» в Лиге Европы

(2,5) сыграла в 7 прошлых матчах «Спарты» в Лиге Европы «Лилль» не проигрывал в десяти прошлых матчах на своем стадионе – шесть побед и четыре ничьи

В 3 из 4 предыдущих матчей «Лилля» в ЛЕ забивалось минимум три гола

забивалось минимум три гола В пассиве «Спарты» два поражения в пяти прошлых гостевых матчах

Прогноз

В случае победы «Лилль» досрочно решит задачу с выходом в раунд плей-офф Лиги Европы с первого места. В первой встрече против «Спарты» у французской команды не возникло проблем.

Вероятней всего, и в этот раз коллектив из Праги не сможет оказать сопротивление сопернику. Предлагаем ставку на победу «Лилля» с азиатской форой (-1). Коэффициент – 1.70.