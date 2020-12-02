ЛАСК — «Тоттенхэм». Прогноз на матч Лиги Европы (03.12.2020)

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02 декабря 2020, 07:13

ЛАСК и «Тоттенхэм» встретятся в матче пятого тура группового раунда Лиги Европы. Представляем прогноз и обзор ставок букмекерских контор на этот поединок.

Ставки букмекеров

Фаворитом матча, который состоится в Австрии, букмекеры считают гостевую команду. Сделать ставку на победу «Тоттенхэма» можно с коэффициентом 1.73. Заключить пари на домашнюю викторию ЛАСКа можно за 5.05, а ничейный результат доступен за 4.40.

Котировки БК также склоняют к тому, что команды покажут результативный футбол, и на двоих забьют минимум три гола. Ставка на ТБ (2,5) доступна за 1.64, ТМ (2,5) – 2.55.

Форма команд

ЛАСК набрал шесть очков и занимает третье место в группе J Лиги Европы. Австрийская команда выиграла гостевой матч у «Антверпена» (1:0) и домашний против «Лудогорца» (4:3). В прошлом туре хозяева уступили дома сопернику из Бельгии (0:2), а в Лондоне крупно проиграли «шпорам» (0:3).

«Тоттенхэм» занес себе в актив три победы в квартете. Лондонская команда делит первую строчку с «Антверпеном», уступая прямому конкуренту из-аза поражения в гостях (0:1). В двух матчах против «Лудогорца» команда Жозе Моуриньо проблем не испытала – 3:1 и 4:0.

В чемпионате Австрии ЛАСК отметился крупной победой над «Альтахом» (3:0) на домашней арене, а «Тоттенхэм» довольствовался ничейным результатом в лондонском дерби против «Челси» (0:0) в АПЛ .

Информация для ставок

«Тоттенхэм» забивал минимум три гола в 5 из 6 прошлых матчей Лиги Европы

В 6 из 7 прошлых матчей турнира «Тоттенхэм» победил

Ставка на ТБ (2,5) выиграла в 7 из 8 предыдущих поединков «Тоттенхэма» в ЛЕ

(2,5) выиграла в 7 из 8 предыдущих поединков «Тоттенхэма» в В 4 из 5 прошлых домашних матчей ЛАСКа забивалось минимум три гола

Прогноз

ЛАСК устроит только победа в предстоящем матче. Иначе австрийская команда не сможет претендовать на выход в 1/16 финала Лиги Европы. Аналогичные задачи преследует и «Тоттенхэм», который намерен завершить групповую стадию турнира на первом месте.